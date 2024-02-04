Rusya: Ukrayna'nın Lisiçansk'a saldırısında en az 28 ölü

Rus işgali altında bulunan Ukrayna'nın Lisiçansk kentinde Moskova tarafından atanan yetkililere göre Ukrayna'nın bir fırını bombalanması sonucu en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya’nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş neredeyse ikinci yılını doldururken iki tarafın saldırıları da devam ediyor.

Son olarak Rus işgali altında bulunan Ukrayna’nın Lisiçansk şehrinde Moskova tarafından atanan yetkililer, Ukrayna güçlerinin bir fırını bombalanması sonucu en az 28 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yerel yönetim temsilcilerinden Leonid Paseçnik'in Telegram'da yaptığı açıklamaya göre Cumartesi günü yapılan saldırıda ölenlerin arasında bir de çocuk bulunuyor. Paseçnik acil durum kurtarma görevlilerinin enkaz altından 10 kişiyi kurtardığını açıkladı. Ukraynalı yetkililer konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Moskova ve Kiev kış boyunca uzun menzilli saldırılarını artırdı. Neredeyse iki yıldır devam eden savaşta bin 500 kilometrelik cephede ise durum fazla değişmedi.

Sumi bölgesinin Ukraynalı yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada Rus güçlerinin bölgeye bir önceki gün 16 ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rus Dışişleri Bakanlığı saldırıda Batılı silahların kullanıldığını duyururken uluslararası kuruluşlardan "hızlı ve koşulsuz bir kınama" beklediklerini kaydetti.

Lisiçansk Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alıyor. Şehir 2022 yazında Rusya tarafından işgal edilmesi öncesi 110 bin nüfusa sahipti.

AP, AFP / SSB, EC