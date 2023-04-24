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Sivastopol'deki Rus Filosu'na ait üsten bir arşiv görüntüsü
Sivastopol'deki Rus Filosu'na ait üsten bir arşiv görüntüsüFotoğraf: Andrew Lubimov/AP/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a SİHA saldırısını püskürttük

3 saat önce

Rusya, Sivastopol'a düzenlenen bir SİHA saldırısını püskürttüklerini öne sürdü. Öte yandan, Moskova'da Ukrayna'ya ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) bulunduğu iddia edildi.

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Rusya, Ukrayna'yı, Kırım yarımadasındaki Sivastopol'da bulunan Rus donanma üssüne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlemekle suçladı.

Rus Savunma Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Yaklaşık saat 3:30 sularında, Kiev rejimi, Karadeniz Filosu'nun Sivastopol'daki üssüne üç insansız yüksek hızlı botla saldırı düzenlemeye çalışmıştır" denildi. Saldırıda kullanılan her üç donanma SİHA'sının da yok edildiği belirtilen açıklamada, saldırıda herhangi bir yaralı veya can kaybı gerçekleşmediği ifade edildi.

Ukrayna tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Kiev, çoğunlukla, Rusya'ya ait olan veya Rus kontrolü altında bulunan bölgelerdeki saldırıları resmi olarak üstlenmiyor.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte Rus kontrolüne geçen Sivastopol, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana birçok kez hava saldırısına maruz kaldı. Rus yetkililer, saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sivastopol'de
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'ta Sivastopol'u ziyaret etmiştiFotoğraf: Russian Presidential Press Office/SNA/IMAGO

"Moskova'nın hemen dışında SİHA bulduk"

Öte yandan, Rusya'da bir yerel yetkili, Moskova'nın kuzey doğu bölgesindeki ormanlık alanda, patlayıcılarla kaplı bir SİHA'yı yere çakılmış halde bulduklarını açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, yetkili, söz konusu SİHA'nın, Ukrayna'ya ait olduğunu öne sürdü. Olayda yaralı veya can kaybı olmadığı kaydedildi.

SİHA'nın bulunduğu öne sürülen Bogorodski ilçesinin belediye başkanı İgor Sukhin, Telegram'da yayınladığı açıklamada, "Bu, Moskova bölgesinde ortaya çıkan ilk İHA değil" dedi. Sukhin, Şubat ayında, Moskova'nın yaklaşık 100 kilometre güney doğusundaki Kolomna kasabasında da benzer bir İHA'nın bulunduğunu ifade etti. Sukhin, Rusya'da Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs kutlamalarının, bulunan SİHA nedeniyle iptal edildiği bilgisini aktardı.

Nazi Almanyası üzerindeki Sovyet zaferinin yıl dönümü olan 9 Mayıs, Rusya'da Zafer Günü olarak kutlanıyor. Pazartesi günü bu yıl da Moskova'da büyük bir kutlama düzenleneceğini açıklayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Çok önemli bir etkinlik olacak" açıklamasında bulundu.

Reuters,AFP,dpa / BÜ,EC

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