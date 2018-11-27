 Rusya: Ukrayna′daki sıkıyönetim gerginliği tırmandırabilir | AVRUPA | DW | 27.11.2018

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AVRUPA

Rusya: Ukrayna'daki sıkıyönetim gerginliği tırmandırabilir

Kremlin, Kiev'in sıkıyönetim kararının Ukrayna’nın doğusunda gerginliği tırmandırabileceği uyarısında bulundu. Putin’in iki ülke arasındaki gerginliği çok ciddiye aldığı belirtildi.

Ukraine Marineschiffe (Reuters/V. Yevgeny)

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Ukrayna'da parlamento, Rusya ile devam eden askeri gerilim üzerine sınır bölgesinde ve Karadeniz kıyısında 30 gün boyunda sıkıyönetim ilan edilmesi kararını onayladı. (26.11.2018)

Ukrayna'nın Rusya ile yaşanan gerginliğin ardından ilan ettiği sıkıyönetim kararıyla ilgili olarak Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Salı günü Moskova'da yaptığı açıklamada, sıkıyönetim kararının Ukrayna'nın doğusunda güvenlik durumu açısından bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Önümüzdeki yıl Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri yapılacağını hatırlatan Peskov, "Bu Ukrayna'nın iç meselesi" dedi ancak seçimler öncesinde gerginliğin artabileceği uyarısında bulundu. 

Ukrayna Parlamentosu'nun onaylamasıyla ülkede 28 Kasım'dan itibaren 30 günlük sıkıyönetim kararı yürürlüğe girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sıkıyönetim ilan edilmesinin 31 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine etkisi olmayacağını belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladilmir Putin'in Rusya-Ukrayna gerginliği konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapmak istediğini söyledi. Peskov, "Rusya Devlet Başkanı bunu gerekli bulması halinde yapacak" diye konuştu. Sözcü Putin’in iki ülke arasındaki gerginliği çok ciddiye aldığını da sözlerine ekledi. 

Rusya ve Ukrayna savaş gemileri Kırım Yarıdaması'nın karasuları açıklarında Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmiş, Rusya, karasularına girmekle suçladığı Ukrayna gemilerine ateş açmıştı.

dpa / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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