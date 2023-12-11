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Rusya Ukrayna'daki işgal bölgerinde sandık kuracak

11 Aralık 2023

Moskova yönetimi, Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan 2024'teki başkanlık seçimlerinde, Ukrayna'da işgal edilen bölgelerde de oy kullanılacağını duyurdu.

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Rusya bayrakları arasında oy kullanan bir kadın
ArşivFotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS

Rusya'da gelecek Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde, Ukrayna'da işgal edilen bölgelerde de sandık kurulacağı açıklandı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde oy kullanılabileceği belirtildi. Komisyonun başkan yardımcısı Nikolay Bulayev, kararın oy birliği ile alındığını söyledi.

15-17 Mart tarihleri arasında üç günlük bir süre içinde yapılacak olandevlet başkanlığı seçimine yönelik şeffaflık eleştirileri son kararla birlikte daha da artmış durumda.

Moskova yönetimi ise, seçimleri "yeni topraklar" olarak adlandırdığı bölgelere yaymayı siyasi açıdan önemli görüyor. Ancak lojistik ve güvenlik sorunları da gündemde; zira Rus birlikleri söz konusu bu dört bölgede tam olarak askeri kontrolü sağlayabilmiş değil.

Kiev'den uluslararası topluma çağrı

Ukrayna hükümeti hafta sonu yaptığı açıklamada uluslararası toplumu, Rusya'nın Ukrayna topraklarında seçim düzenleme niyetini "kararlılıkla kınamaya" ve sorumlu kişilere yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

Rusya'daki muhalefetin çoğunun hapiste ya da sürgünde olması nedeniyle beşinci dönemi için yarışacak olan mevcut devlet başkanı Vladimir Putin'in seçimlerde ciddi bir zorlukla karşılaşması beklenmiyor.

Seçimlerde belirli bir sayıda imza şartı aranmaksızın beş partinin aday göstermesine izin verildi. Bu beş parti de Rus ordusunun Ukrayna yönelik askeri saldırısını destekliyor.

Rusya daha önce de Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde seçimler düzenlemiş, bu seçimler Kiev ve Batı tarafından geçersiz ve hükümsüz olarak nitelendirilmişti. Moskova, geçen Eylül ayında Ukrayna'nın dört bölgesinde yerel seçim düzenlemiş, geçen yıl da bu bölgeleri ilhak etmek için bir "referandum" tertip etmişti. Her iki oylama Kiev ve Batı tarafından kınanmıştı.

 

AFP,Reuters / GY,ET

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