Rusya Ukrayna'da enerji alt yapılarını vurdu

Rusya'nın düzenlediği füze saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın batısında geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi. Kesintilerden bir milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtiliyor. Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv ve merkezindeki Kropivnitski de dahil olmak üzere ülkenin hemen her yerinde patlamalar meydana geldiği bildirilirken, füzelerin ağırlıklı olarak enerji alt yapılarını hedef aldığı kaydediliyor.

Rivne Bölgesi Valisi Olexander Koval Telegram aracılığıyla yaptığı açıklamada bölgede en az 280 bin haneye elektrik verilemediğini, su tedariğinde de sorunlar yaşandığını aktardı. Valinin verdiği bilgiye göre bölgenin başkenti Rivne'de bazı okullarda uzaktan eğitime geçildi.

Lviv Bölge Valisi Maksim Kosizkiy sosyal medya kanallarından yaptığı açıklamada, 523 bin abonenin elektriğinin kesildiğini bildirdi.

Ayrıca Polonya sınırındaki Volhinia bölgesinde de 200 binden fazla hanenin elektriği kesildi. Yetkililer, özellikle bölge başkenti Luzk'un elektrik kesintilerinden olumsuz şekilde etkilendiğini bildirirken, füze saldırıları nedeniyle şu ana kadar bir can kaybı ihbarının yapılmadığını aktardı.

Ukrayna 2,5 yıldır Rus saldırılarına direniyor. (Arşiv) Fotoğraf: Ukrinform/dpa/picture alliance

Bakan: Doğrudan enerji merkezleri hedef alındı

Vinnitsia ve Odessa bölgelerinde yaralıların olduğunu belirtilirken, batıdaki Ivano-Frankivsk ve Çernivtsi bölgelerinde binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi.

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluşenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın doğrudan enerji alt yapılarını hedef aldığını belirtti.

Ulusal elektrik şebekesi operatörü DTEK'ten yapılan açıklamada ise özellikle Kiev, Odessa ve Dnipro'da acil elektrik kesintileri gerçekleştiği ifade edildi.

Rusya tarafından gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle başkent Kiev'de gece boyunca ve sabah saatlerinde dokuz saatten fazla süreyle hava alarmı verildi.

Ukrayna iki buçuk yılı aşkın bir süredir Rus işgaline karşı direnirken, Rus ordusu, AB sınırına yakın batı bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna enerji sistemine yönelik düzenli olarak saldırılar gerçekleştiriyor.

Kiev'in Washington'un yeşil ışık yakmasının ardından geçen hafta ilk kez ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Rusya içindeki hedefleri vurması çatışmaları tırmandırdı. Kremlin saldırılara misilleme olarak yeni tip Rus yapımı orta menzilli hipersonik füzeleri kullandı.

AFP,dpa/TY/BK

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