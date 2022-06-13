Rusya enerji ihracatından 93 milyar euro gelir elde etti

Rusya Ukrayna savaşının ilk 100 gününde enerji ihracatından 93 milyar euro elde etti. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’ne göre AB halen Rus gaz ve petrolünün en büyük alıcısı. Ülke bazında Türkiye beşinci sırada.

Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana 93 milyar euroluk enerji ihracatı yaptı. Finlandiya'da bulunan Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi 'nin (CREA) raporunda 24 Şubat ile 3 Haziran tarihleri arasında Rusya'nın toplam fosil yakıt ihracatının yüzde 61'ini AB ülkelerine yaptığını ve bunun 57 milyar euroya tekabül ettiği belirtildi. Rusya'dan en fazla fosil yakıt ithal edenler ülkeler arasında Türkiye beşinci sırada yer alıyor. Buna göre, Türkiye son 100 günde Rusya'dan 6,7 milyar euroluk fosil yakıt ithal etti.

Almanya ikinci sırada

Fosil yakıt ithalatında Çin 12,6 milyar euro ile ilk sırada yer alırken, Almanya 12,1 milyar euro ile ikinci ve İtalya ise 7,8 milyar euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Rusya'nın elde ettiği gelirin önemli bir kısmı ham petrol ihracatından kaynaklandı. Ülke 46 milyar euro tutarında ham petrol ihraç ederken boru hatları vasıtasıyla ise 24 milyar euro tutarında doğal gaz ihracatı yaptı. Gelirin diğer bölümü petrol ürünleri, sıvılaştırılmış gaz (LNG) ve kömür ihracatından geldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan petrol ithalatı konusunda yaptırımları kademeli olarak devreye girse de Rus gazı konusunda Birlik Rusya'ya bağımlı durumda. Mayıs ayında ihracat düşüş gösterse de Kremlin yükselen enerji fiyatlarından faydalanmaya devam ediyor.

Fransa'ya eleştiri

Polonya, Finlandiya ve Baltık ülkeleri savaşın başından bu yana Rusya'dan enerji ithalatını azaltsalar da Çin, Hindistan ve AB üyesi Fransa alımlarını arttırdı. CREA analisti Lauri Myllyvirta "AB Rusya'ya karşı daha sert yaptırım uygulamayı düşünürken, Fransa ithalatını artırarak Rus LNG'sinin en büyük müşterisi konumuna geldi" şeklinde konuşuyor.

Uzmanlar ithalatın uzun vadeli tedarik sözleşmeleri değil spot anlaşmalar olduğunun altını çiziyor. Myllyvirta "Fransa'nın sözleri ve davranışları tutarlı olmalı" diyor ve ekliyor "Ukrayna'yı gerçekten destekliyorsa, Rus fosil yakıtlarına derhal bir ambargo koymalı ve hızlı bir şekilde temiz enerji ve enerji verimliliği çözümleri geliştirmeli."

AFP / SSB, JD