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Kremlin'e drone saldırısı girişimi yapıldığı iddia edildi.
Fotoğraf: AP Photo/picture alliance
PolitikaAvrupa

Rusya: Ukrayna Putin'e suikast girişiminde bulundu

3 Mayıs 2023

Rusya, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kremlin'e yönelik iki drone saldırısı girişiminde bulunduğunu iddia etti. Ukrayna ise saldırılara ilişkin bilgileri bulunmadığını açıkladı.

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Rus yetkililer, Ukrayna'nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı’na saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti. Ukrayna ise saldırılara ilişkin bilgileri bulunmadığını açıkladı. 

Rusya'nın devlet destekli RIA haber ajansına göre Kremlin, söz konusu saldırı girişimini engelledi. Kremlin yetkilileri, iddia edilen girişimi Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik bir suikast teşebbüsü ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlayarak saldırı girişimini kınadı.

Rus savunma kuvvetlerinin İHA'ları devre dışı bıraktığını duyuran Kremlin, Putin'in saldırıdan etkilenmediğini, herhangi bir maddi hasarın da meydana gelmediğini açıkladı.

Rusya, saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, saldırıyı "Zafer Günü" olarak kutladığı 9 Mayıs'a bir gün kala Putin'e yönelik bir suikast girişimi olarak değerlendirdi.

Kremlin, Rusya Devlet Başakanı Putin'in saldırıdan etkilenmediğini duyurdu.
Kremlin, Rusya Devlet Başakanı Putin'in saldırıdan etkilenmediğini duyurdu.Fotoğraf: SPUTNIK via REUTERS

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'da bugünden itibaren İHA uçurmanın yasaklandığını duyurdu.

Saldırı girişimi iddiasının ardından, sosyal medyada Kremlin sarayı duvarlarının arkasında hafif duman yükseldiğini gösteren doğrulanmamış bir video paylaşıldı.

Ukrayna ise saldırı ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu.

Ukrayna basınında yer alan bilgilye göre, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin sözcüsü Serhii Nikiforov, Ukrayna'nın Kremlin'e düzenlendiği iddia edilen saldırılar hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Başkan Zelenskiy'nin defalarca belirttiği gibi, Ukrayna mevcut tüm güçlerini ve araçlarını başkalarının saldırısına değil, kendi topraklarının kurtarılmasına yönlendiriyor" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kiev'e yönelik en ciddi suçlaması olarak kabul edilen bu olayın ardından Moskova'nın, Kiev'e karşı bir dizi karşı eylemde bulunabileceği belirtiliyor.

RIA haber ajansına göre, Putin saldırı girişimi esnasında Kremlin'de bulunmuyordu ve Moskova dışındaki Novo Ogaryovo yerleşkesinde çalışıyordu.

AP,AFP/MK,BÖ

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