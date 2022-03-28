Rusya-Ukrayna müzakereleri yarın başlayacak

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına ilişkin İstanbul'da gerçekleştirilmesine karar verilen müzakerelere Salı günü başlanabileceği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün muhtemelen (müzakereler) yapılmayacak. Teorik olarak bunun yarın olmasını bekliyoruz" dedi.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinski, yaklaşık iki hafta süren çevrimçi görüşmelerin ardından Salı gününden itibaren yüz yüze bir toplantı planladıklarını söylemişti. Ukrayna tarafı ise müzakerelerin Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu. Ukrainskaya Pravda gazetesi, kendi kaynaklarına dayanarak yayınladığı haberde delegasyonların Pazartesi günü İstanbul'a geleceklerini, ancak görüşmelere Salı günü başlayacaklarını yazdı.

"Putin- Zelenskiy görüşmesi planlanmadı"

Kremlin sözcüsü Peskov, yüz yüze gerçekleşecek müzakerelerin video ile yapılanlardan daha etkili olacağını belirterek, "Şu ana kadar ne yazık ki kayda değer başarılar ve atılımlar göremedik" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenlenecek bir zirvenin ise planlanmadığını kaydetti.

Ukraynalı ve Rus müzakereciler şimdiye kadar Belarus sınır bölgesinde üç kez bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanları da 10 Mart'ta Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kiev, Rus birliklerinin derhal geri çekilmesini ve güvenlik garantileri istiyor. Moskova ise, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesini ve Ukrayna'nın doğusunda Rus kökenlilerin çoğunlukta bulunduğu Luhansk ve Donetsk'teki "halk cumhuriyetleri"nin bağımsızlığının tanınmasını istiyor. Ayrıca 2014'te ilhak ettiği Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınmasını talep ediyor.

dpa/TY,BK

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