Rusya-Ukrayna müzakereleri yarın başlayacak

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Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına ilişkin yüz yüze müzakelere yarın İstanbul’da başlanmasının beklendiğini açıkladı.
Rusya ile Ukrayna arasında şimdiye kadarki görüşmeler ağırlıklı olarak Belarus sınırında gerçekleştirilmişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına ilişkin İstanbul'da gerçekleştirilmesine karar verilen müzakerelere Salı günü başlanabileceği belirtildi.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün muhtemelen (müzakereler) yapılmayacak. Teorik olarak bunun yarın olmasını bekliyoruz" dedi.
Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinski, yaklaşık iki hafta süren çevrimçi görüşmelerin ardından Salı gününden itibaren yüz yüze bir toplantı planladıklarını söylemişti. Ukrayna tarafı ise müzakerelerin Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu. Ukrainskaya Pravda gazetesi, kendi kaynaklarına dayanarak yayınladığı haberde delegasyonların Pazartesi günü İstanbul'a geleceklerini, ancak görüşmelere Salı günü başlayacaklarını yazdı.
Kremlin sözcüsü Peskov, yüz yüze gerçekleşecek müzakerelerin video ile yapılanlardan daha etkili olacağını belirterek, "Şu ana kadar ne yazık ki kayda değer başarılar ve atılımlar göremedik" dedi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenlenecek bir zirvenin ise planlanmadığını kaydetti.
Ukraynalı ve Rus müzakereciler şimdiye kadar Belarus sınır bölgesinde üç kez bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanları da 10 Mart'ta Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda bir görüşme gerçekleştirmişti.
Kiev, Rus birliklerinin derhal geri çekilmesini ve güvenlik garantileri istiyor. Moskova ise, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesini ve Ukrayna'nın doğusunda Rus kökenlilerin çoğunlukta bulunduğu Luhansk ve Donetsk'teki "halk cumhuriyetleri"nin bağımsızlığının tanınmasını istiyor. Ayrıca 2014'te ilhak ettiği Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınmasını talep ediyor.
dpa/TY,BK
© Deutsche Welle Türkçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki liderin Ukrayna-Rusya müzakerelerinin bir sonraki turunun İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da temel hedeflere ulaştıklarını ve Donbas bölgesine yoğunlaşacaklarını açıkladı. Bu açıklama, Rusya'nın taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ele alınan dört başlıkta "mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu" olduğunu söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.