  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yildirim/AA/picture alliance
PolitikaUkrayna

BM tahıl anlaşmasını uzatmak istiyor

52 dakika önce

BM ve Türkiye arabuluculuğunda Temmuz'da imzalanan Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi yakında doluyor. Anlaşmayı 1 yıllığına uzatmak ve genişletmek isteyen BM yetkilileri Moskova'ya gidecek.

https://www.dw.com/tr/rusya-ukrayna-bm-tah%C4%B1l-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1-uzatmak-istiyor/a-63397183

22 Temmuz'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi, 22 Kasım tarihinde doluyor. 

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, anlaşmanın geçerlilik süresinin bir yıl uzatılmasını istediklerini söyledi.

Pazartesi günü Cenevre'de açıklamalarda bulunan Griffiths, anlaşmanın yenileneceğinden "makul derecede emin" olduğunu söyledi. "Bunun dört ayın ötesine geçmesi gerekiyor. Anlaşmanın bir yıl uzatıldığını görmemiz lazım" diye konuşan BM Temsilcisi, "Çiftçilerin yakında gelecek sene elde edecekleri hasatı ekmeye değip değmeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Bu yüzden, Karadeniz'de belirli bir güvenceye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uzatılırken genişletilebileceği sinyalini de veren Griffiths, "Anlaşmanın daha fazla gübre içerecek biçimde genişletilmesini de isteriz" dedi. Griffiths ile tahıl anlaşmasının müzakere sürecinde yer alan isimlerden olan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, gelecek hafta Moskova'ya giderek Rus yetkililerle bir araya gelecek.

İstanbul'da imzalanan anlaşma, bir yandan Ukrayna tahılının Ukrayna limanlarından ihraç edilebilmesine olanak sağlarken, aynı zamanda Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen, Rus gıda ürünleri ve gübresinin de ihraç edilmesini mümkün kılıyor. Ancak Rusya, anlaşmaya rağmen, ürettiği gıda ürünleri ve gübreyi, finans ve lojistik sektörlerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle ihraç edemediğini öne sürüyor.

Nitrojen, fosfor ve kalya taşı bazlı suni gübre fiyatları, son yılda üç katına çıkmış bulunuyor. Rusya, dünyanın en büyük suni gübre ihracatçısı konumunda.

AFP/BÜ,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Odessa limanında bekleyen gemiler

Karadeniz'deki tahıl koridorunda soru işaretleri

Karadeniz'deki tahıl koridorunda soru işaretleri

İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması, açlık tehlikesine, artan gıda fiyatlarına karşı umut yaratmıştı. Ama sevkiyatın ağır aksak ilerlemesi, gemilerin gıdadan ziyade hayvan yemi taşıması soru işaretleri doğuruyor.
Gıda güvenliği
15 Ağustos 2022
Sembol fotoğraf - Açık denizde yük taşıyan bir gemi ve uzakta birkaç yelkenli

Tahıl koridoru merkezi açıldı, olası riskler neler?

Tahıl koridoru merkezi açıldı, olası riskler neler?

Tahıl koridoru anlaşması ile oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevine başlarken, anlaşmanın bazı olası riskler barındırdığına ve Türkiye'nin denge politikasını zorlayabileceğine dikkat çekiliyor.
Politika
27 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Rusya'nın füze saldırıları Kiev şehir merkezini de hedef aldı

Batı'dan Rusya'ya "barbarlık" ve "savaş suçu" suçlaması

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Korona pandemisi bitti mi?

Korona pandemisi bitti mi?

Sağlık
30 dakika önce
AYM, kayıp MİT mensubu dosyasında hak ihlali olduğuna hükmetti

AYM'den kayıp MİT mensubu için hak ihlali kararı

AYM'den kayıp MİT mensubu için hak ihlali kararı

Hukuk ve Adalet
3 saat önce
Symbolbild | Besuch beim Psychologen

Ruh sağlığımız kötüleşiyor

Ruh sağlığımız kötüleşiyor

Sağlık
4 saat önce
Türkei | Gedenken an die Opfer des Selbstmordattentates während der Friedensdemo im Oktober 2015

7 yıl geçti, Ankara Gar Katliamı'nda sorumlular yargılanmadı

7 yıl geçti, Ankara Gar Katliamı'nda sorumlular yargılanmadı

Terörizm
11 saat önce
Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2022 yılında 168 bin 659 uyuşturucu olayına müdahale edildi.

Türkiye'nin büyüyen sorunu: Uyuşturucu

Türkiye'nin büyüyen sorunu: Uyuşturucu

Toplum
9 Ekim 2022
Erdoğan ve Esad, 2011 yılında Şam Havalimanı'nda

Esad ile görüşmek nasıl, hangi şartlarda mümkün?

Esad ile görüşmek nasıl, hangi şartlarda mümkün?

Politika
8 Ekim 2022
Ana sayfaya dön