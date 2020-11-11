 Rusya toplu aşılamalara başladı | DÜNYA | DW | 05.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya toplu aşılamalara başladı

Rusya, ülkede geliştirilen "Sputnik V" aşısını başkent Moskova’da halka uygulamaya başladı. 21 gün arayla iki doz aşıdan oluşan ilacın yüzde 95 oranında etkili olduğu öne sürülüyor.

default

Rusya’nın başkenti Moskova'da koronavirüse karşı kitlesel aşı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda halk, ülkede geliştirilen "Sputnik V" aşısı ile kentte bulunan 70 hastanede cumartesi sabahından itibaren aşılanıyor.

Aşılama faaliyetini koordine eden heyet tarafından yapılan açıklamada, aşılamaya ilk olarak sağlık ve eğitim çalışanları ile sosyal hizmetlerde görev yapanlardan başlanacağı bildirildi. Moskova'da binlerce kişinin, daha önceden aşı olmak için randevu aldığı belirtiliyor.

Aşı zorunlu değil

Başkent Moskova'da uygulanmaya başlanan ve ücretsiz olan "Sputnik V" aşısını yaptırmak zorunlu değil. Ancak ilacın etkili olabilmesi için, ilk aşının yapılmasından 21 gün sonra ikinci dozun aşılanması gerektiği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kitlesel aşılamaların önümüzdeki haftadan itibaren ülke geneline yayılacağını bildirdi. Rusya'da hükümet aralık ayı içinde yaklaşık iki milyon aşı yapmayı hedefliyor ancak aşı üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu sayıya ulaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

Koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıya kitlesel uygulama için ruhsat veren ilk ülke olan Rusya'da şu ana dek on binlerce gönüllü, aşı yaptırdı. Rus makamları, aşının yüzde 95 etkili olduğunu bildiriyor, ancak bu veri henüz bağımsız araştırmalarla doğrulanmış değil.

Bu arada Cumartesi günü açıklanan güncel verilere göre Moskova'da son 24 saat içinde 7 bin 993 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu da, bugüne dek kentte kaydedilen en yüksek günlük rakama denk geliyor.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Rusya'dan "kurutulmuş aşı" çözümü

Koronavirüs aşısının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekliliği ülkeleri zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Rusya, aşıların bir bölümünün dondurularak kurutulacağını açıkladı.  

Rusya: Sputnik V aşısı yüzde 92 etkili

BioNTech ile Pfizer’in, geliştirdikleri aşının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamasının ardından Rusya, Sputnik V’in yüzde 92 etkili olduğunu duyurdu. Rusya, ayrıca Türkiye’nin aşının üretimiyle ilgilendiğini de bildirdi.  

Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı

Rusya, koronavirüse karşı tescil edilen ilk aşı olma özelliğini taşıyan "Sputnik V"in üretimine başlandığını duyurdu.  

Benzer içerik

Russland | Juri Rescheto News | Impfstoff Sputnik V

Rusya: Sputnik V aşısı yüzde 92 etkili 11.11.2020

BioNTech ile Pfizer’in, geliştirdikleri aşının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamasının ardından Rusya, Sputnik V’in yüzde 92 etkili olduğunu duyurdu. Rusya, ayrıca Türkiye’nin aşının üretimiyle ilgilendiğini de bildirdi.

USA Coronavirus Impfstoff-Test

AB Komisyonu Moderna ile anlaştı 24.11.2020

AB Komisyonu koronavirüs aşısına onay almaya hazırlanan ABD'li Moderna şirketi ile 160 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda anlaşma sağladı.

Russland I Coronavirus I Impfstoff

Rusya'nın Sputnik V aşısında manipülasyon iddiası 18.09.2020

Faz 3 aşaması tamamlanmadan tescil edilen aşıyla ilgili açıklanan verilerin de manipüle edildiği iddia ediliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

DSÖ'den aşı uyarısı: Rahatlığa kapılmayın

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısının pandeminin sonunun geldiği şeklinde algılanmaması uyarısı yaptı. Bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğine geldiğine dikkat çekildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  