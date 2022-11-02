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Fotoğraf: Nina Lyashonok/AP/dpa/picture alliance
Gıda güvenliğiRusya

Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Rusya tahıl anlaşmasına geri dönüyor" açıklamasının ardından Moskova da Ukrayna’dan yeterli garantilerin alındığını bildirdi. Tahıl ihracatında öncelik yoksul ülkelere verilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl koridorunun yeniden açıldığını açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı da tahıl anlaşmasına geri döndüklerini teyit etti.

Erdoğan, AKP'nin meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları telefon görüşmesinin ardından tahıl koridorunun bugün yeniden açıldığını bildirmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12’den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini açıkladığını belirten Erdoğan, "Sayın Putin ile de mutabık kaldığımız gibi, öncelikle Afrika'nın fakir fukara ülkelerine bu koridoru işletecek. Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti. Bunu da yapacağız" diye konuştu.

Rusya: Ukrayna'dan yeterli garantileri aldık

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Rusya Savunma Bakanlığı da tahıl anlaşmasına geri döndüklerini teyit etti. Açıklamada, Rusya'nın tahıl koridorunun askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda "yeterli" garantileri edindiği belirtilerek "Rusya, alınan garantilerin şu an itibarıyla yeterli olduğu kanısındadır ve anlaşmanın uygulanmasını yeniden başlatmıştır" denildi.

Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan yazılı garantilerin, "BM'nin katılımı" ve Türkiye'nin "desteği" ile alındığını belirterek Kiev yönetiminin "tarım ürünlerinin ihracatı için belirlenmiş Ukrayna limanları ve insani koridorun Rusya Federasyonu'na yönelik askeri operasyonlar için kullanılmamasını" garanti ettiğini bildirdi.

Temmuz'dan beri 9,7 milyon tonluk sevkiyat gerçekleşti

Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanan anlaşma, şimdiye kadarki dönemde 9,7 milyon ton tahıl ve gıda maddesinin Ukrayna limanlarından dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlamıştı. Anlaşma uyarınca gemiler, İstanbul'da oluşturulan Ortak Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM'den yetkililer tarafından denetime tabi tutuluyor.

Rusya Cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tahıl ihracatı için oluşturulmuş güvenli koridoru istismar ederek Rusya'nın Karadeniz filosuna İHA (insansız hava aracı) saldırısı için kullandığını iddia etmiş ve anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Ukrayna ise bu suçlamayı reddederek Rusya'nın anlaşmadan çekilmek için "bahane uydurduğu" suçlamasında bulunmuştu.

Rusya, kendi tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engellerin kaldırılmadığı ve ihraç edilen tahılın büyük bölümünün yoksul ülkelere değil, Avrupa'ya gittiği gerekçesiyle uzun süredir anlaşma ile ilgili eleştirilerini dile getiriyordu.

AFP,DW/BK,EC

 

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