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PolitikaRusya

Rusya Türklere yatırım kolaylığı getiriyor

30 Ekim 2023

Rusya Başbakanı Mişustin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 "dost" ülke vatandaşları ve şirketlerine Rusya'da yatırımlar için kolaylaştırılmış prosedür uygulanacağını açıkladı.

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Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin
Rusya Başbakanı Mikhail MişustinFotoğraf: Grigory Sysoev/SNA/IMAGO

Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 "dost" ülkeye yatırım kolaylığı getirileceğini açıkladı.

Rusya'ya yatırım yapmak isteyen "dost" ülkelerin vatandaşları ve şirketleri için kolaylaştırılmış bir prosedür oluşturulacağını belirten Mişustin, bu prosedür kapsamında söz konusu ülke vatandaş ve şirketlerinin Rusya'da banka hesapları açabileceğini ve mevduat bulundurabileceğini kaydetti.

Başbakan'ın yazılı açıklamasında, "Yabancı teşebbüsler ve girişimciler için daha elverişli koşullar yaratılması, Devlet Başkanımız tarafından belirlenen ulusal hedefler doğrultusunda mali egemenliğin sağlanması yönündeki sistematik çabaların bir parçasıdır" ifadesine yer verildi.

Ukrayna'yı işgali sonrasında kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri "hasım ülke" ilan eden Rusya, yaptırımlara katılmayan ülkeleri "dost" ülke olarak nitelendiriyor. Yatırım kolaylığı getirilen 25 "dost" ülke arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Belarus da yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerin "dostluk ve komşuluk" ruhuyla gelişmeye devam ettiğini belirterek, ikili ilişkilerin kapsamının, "iki dost milletin yararına olacak şekilde" daha da genişleyeceğine inandığını belirtmişti.

DW,rtr/BK,HT

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