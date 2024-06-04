Rusya: Türkiye'nin BRICS'e katılımı gündemde

Rusya, Türkiye'nin BRICS üyeliğinin bir sonraki zirvede ele alınacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, daha önce BRICS bakanlar toplantısına katılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye'nin BRICS'e üye olabileceğini, topluluğun bir sonraki zirvesinde konunun gündeme geleceğini söyledi. Sözcü, BRICS'e katılmak yönünde Türkiye'den gelen beyanı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Rus Sözcünün açıklamaları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyareti sırasında bir soruya verdiği yanıtı izliyor.

Pekin temasları sırasında Türkiye'nin BRICS’e katılmayı isteyip istemediği yönündeki soruya Fidan, "Elbette isteriz, neden istemeyelim" cevabını verdi, ancak daha fazla detay paylaşmadı.

Bu açıklamadan hemen sonra Anadolu Ajansı (AA), Fidan'ın 10-11 Haziran tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek BRICS dışişleri bakanları toplantısına katılacağını aktardı.

Peskov'un işaret ettiği bir sonraki zirve toplantısı ise yine Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.

BRICS, G20'ye rakip mi?

2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in ortaklığında BRIC olarak kurulan örgütün adı, Güney Afrika'nın da katılmasıyla BRICS olarak değiştirilmişti.

2023'te alınan genişleme kararıyla birlikte Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri topluluğa katıldı. Daha önce üyelik yönünde girişimde bulunan Arjantin başvurusunu geri çekerken, Suudi Arabistan katılım sürecini beklemeye aldı.

Her ikisi de ekonomi odaklı yapılar olan BRICS ve G20 topluluğu sık sık kıyaslamalara ve rekabet iddialarına konu oluyor. Ancak Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Rusya her iki toplulukta da aynı anda varlık gösteren ülkeler.

Öte yandan NATO üyesi Türkiye'nin BRICS'e katılımının, Rusya ile ilişkilerine dair Batılı müttefiklerin eleştirilerine neden olabileceği yorumları yapılıyor.

DW / MUK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?