Rusya: Türkiye S-400 parçalarını üretebilir

Rusya, S-400 füze savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretilebileceğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, "S-400'ün tüm parçalarının üretiminden bahsetmiyoruz. Bu en ileri silah sistemi. Ancak bazı parçaların üretimi konusunda görüşmeler olabilir" dedi.

Putin, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesinin ortak askeri malzeme üretimini de kapsayabileceğini dile getirmişti. Putin ayrıca yüksek askeri teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi alanında Rusya ve Türkiye'nin işbirliği yapabileceğini belirtmişti.

Rusya yeni S-400 anlaşması için hazır

Askeri işbirliği konusu geçtiğimiz hafta bir araya gelen Erdoğan ve Putin'in gündemindeydi.

Putin'in sözcüsü Rusya'dan yeni S-400'ler satın alınabileceği yönünde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen açıklamayı da değerlendirdi. Peskov, Rusya'nın S-400 satışı konusunda Türkiye ile yeni anlaşma imzalamayı değerlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi. Peskov, "Rusya açık. Rusya'nın bazı kabiliyet ve teknolojik yeterliliği bulunuyor. Elbette Rusya bu işbirliğini genişletmek için fırsat arıyor" dedi.

Çavuşoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, "ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir füze sistemini satın almasına karşı çıkıyor, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunuyor. ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence geçtiğimiz hafta Washington'da yaptığı açıklamada NATO üyesi bir ülkenin Rusya'dan silah alması karşısında "kayıtsız kalmayacaklarını" dile getirmişti.

Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın alma planı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulması gibi bazı Amerikan yaptırımlarını gündeme getirmişti. ABD geçtiğimiz hafta, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı almıştı.

dpa/ÖA,BK

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