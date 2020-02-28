Rusya: Türkiye ile Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için anlaşmaya varıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ankara'da yapılan görüşmelerde cumartesi günü Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Reuters/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe