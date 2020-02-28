 Rusya: Türkiye ile Suriye′de tansiyonun düşürülmesi için anlaşmaya varıldı | DÜNYA | DW | 29.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya: Türkiye ile Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için anlaşmaya varıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da yapılan görüşmelerde Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

default

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ankara'da yapılan görüşmelerde cumartesi günü Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Reuters/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Nato-Hauptquartier in Brüssel

NATO'da İdlib toplantısı başladı 28.02.2020

NATO Türkiye'nin İdlib'de düzenlenen saldırının ardından yaptığı çağrı üzerine toplandı. Rusya da Suriye kıyılarına iki fırkateyn yolladı.

Syrien Türkei Kämpfer

Rus uzman: Nihai çözüm şiddet yoluyla sağlanacak 28.02.2020

Moskova ve Şam’ın İdlib’deki “final” konusunda uzlaştıklarını, nihai çözümün müzakerelerle değil “şiddet” yoluyla sağlanacağını söyleyen Rus uzmanlar, Putin’in kaybedecek bir şeyi olmadığı görüşünde.

Belgien Brüssel NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

NATO: Türkiye ile dayanışma içindeyiz 28.02.2020

NATO, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğunu vurgulayarak Rusya ve Suriye ordusuna İdlib'deki saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Rus uzman: Nihai çözüm şiddet yoluyla sağlanacak

Moskova ve Şam’ın İdlib’deki “final” konusunda uzlaştıklarını, nihai çözümün müzakerelerle değil “şiddet” yoluyla sağlanacağını söyleyen Rus uzmanlar, Putin’in kaybedecek bir şeyi olmadığı görüşünde.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  