Rusya: Türkiye bizi İdlib'le ilgili uyarmadı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu dört Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Rusya açıklama yaptı.

Rusya, Türkiye'nin İdlib'in kuzeybatısındaki operasyonu ile ilgili kendilerinin uyarılmadığını ve bu nedenle Türk birliklerinin Suriye hükümet güçleri tarafından topa tutulduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasını duyuran TASS haber ajansı Türk savaş uçaklarının da Suriye sınırını ihlal etmediğini ve Suriye birliklerine bir saldırı olmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye devletine ait güçlerin dört Türk askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırısına karşılık vermeyi sürdürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 30-35 Suriye

askerinin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, ayrıca F-16'lar da dahil olmak üzere fırtına öbüsleri ve toplarla arazide MİT'in belirlediği noktaların atış altında tutulduğunu ve bu sabah 46 Suriye hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapıldığını dile getirmişti.

Rejim unsurları "hedef" açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki gözlem noktaları çevresindeki Suriye devletine ait unsurlarının artık düşman olarak görüleceğini, bundan sonra bu unsurların Türkiye için hedef olacağını söyledi.

Çelik Rusya'nın Suriye rejim unsurlarına himayesini kaldırması gerektiğini kaydetti. Çelik CNNTürk televizyonunda yaptığı açıklamalarda, "Rejim artık bizim açımızdan bu bölgede tabii ki bu saldırıdan sonra hedeftir" dedi ve devam etti: "Rusya'nın rejime herhangi bir şekilde kalkan olması,onu himaye altına alması gibi bir tavrın içine girmemesini bekliyoruz. Çünkü Silahlı Kuvvetler unsurlarımıza karşı açık saldırıdan sonra oradaki rejim unsurları hedeftir."

Rusya ile bu yeni durumun yeniden değerlendirileceğini ifade ederek, "Hedefimiz Rusya değildir" şeklinde konuşan Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye devletine ait unsurları hedef aldığını ve imha ettiğini de söyledi.

rtr / SSB,ET

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