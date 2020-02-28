 Rusya: Türk askerlerinin konumu bize bildirilmedi | DÜNYA | DW | 28.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya: Türk askerlerinin konumu bize bildirilmedi

Suriye'nin İdlib vilayetinde 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında Rusya'dan açıklama yapıldı. Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin yerinin Rus ordusuna bildirilmediğini kaydetti.

default

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin, askerlerinin İdlib vilayetindeki koordinatları konusunda Rus ordusuna bilgi vermediğini açıkladı.

Türkiye'nin verdiği bilgilere göre Türk askerlerinin saldırının gerçekleştirildiği bölgede bulunmaması gerektiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Türk kayıpların öğrenilmesinin ardından Suriye ordusunun tam ateşkes uygulaması ve Türk askerlerinin tahliyesine olanak sağlanması için her tür girişimde bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasında Suriye ordusunun topçu ateşinde hayatını kaybeden Türk askerlerinin "teröristler"in arasında bulunduğu kaydedildi. Rusya ve Esad rejimi, silahlı muhalifleri "terörist" olarak nitelendiriyor.

Açıklamada Rus savaş uçaklarının Türk askerlerinin bulunduğu bölgede hava saldırısı düzenlemediği de bildirildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik saldırı sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın adını vermeden Moskova'ya sert tepki göstermişti.

Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" ifadesini kullanmıştı. Rusya Esad rejiminin en büyük destekçisi konumunda.

Rtr/BK,BD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Rusya: Suriye ordusu Türk SİHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye hava sahasına giren ve Suriyeli askerlere yönelik saldırı hazırlığında olan bir Türk SİHA'sının rejim güçlerince imha edildiğini duyurdu. (27.02.2020)  

+++Canlı Anlatım - İdlib'de 33 Türk askeri hayatını kaybetti

Türkiye, TSK unsurlarına İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Esad'ın "saldırının bedelini ağır" ödeyeceğini ifade etti. (28.02.2020)  

Hatay Valisi: TSK İdlib’de saldırıya uğradı

Hatay Valisi Doğan, TSK unsurlarının İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından hava saldırısına uğradığını açıkladı. Vali saldırıda 29 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. AP'den Türkiye'ye destek mesajı geldi. (27.02.2020)  

Benzer içerik

Nato-Hauptquartier in Brüssel

NATO İdlib için toplanıyor 28.02.2020

NATO Türkiye'nin İdlib'de düzenlenen saldırının ardından yaptığı çağrı üzerine toplanıyor. Rusya da Suriye kıyılarına iki fırkateyn yolladı.

Syrien Idlib-Privinz Explosionen nach Angriffen der Regierungstruppen

+++Canlı Anlatım - İdlib'de 33 Türk askeri hayatını kaybetti 28.02.2020

Türkiye, TSK unsurlarına İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Esad'ın "saldırının bedelini ağır" ödeyeceğini ifade etti.

Russland Luftangriff in Aleppo

Rusya: Suriye ordusu Türk SİHA'sını düşürdü 27.02.2020

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye hava sahasına giren ve Suriyeli askerlere yönelik saldırı hazırlığında olan bir Türk SİHA'sının rejim güçlerince imha edildiğini duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya Dışişleri Bakanı: Moskova ve Şam savaş suçu işliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye ve Rusya’yı sivilleri keyfi biçimde öldürerek savaş suçu işlemekle itham etti.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  