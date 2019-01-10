Rusya: Suriye'nin kuzeyi Şam'ın kontrolüne geçmeli

Washington ve Ankara, Suriye’de Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge kurulması için görüşmeler yürütürken konuyla ilgili Moskova'dan da kritik açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye hükümetinin ülkenin kuzey kısmındaki bölgeleri tekrar kontrolü altına alacağını söyledi.

Lavrov "Biz bu bölgelerle ilgili tek ve en iyi çözümün bu alanların Suriye hükümetinin, güvenlik güçlerinin ve yönetim birimlerinin kontrolüne verilmesi konusunda ikna olmuş durumdayız" dedi.

Suriye'nin kuzeyine ilişkin güvenli bölge planına dair Salı günü Ankara'dan üst üste açıklamalar gelmiş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kurulması planlanan güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını söylemişti. Ancak Suriyeli Kürt yetkililerden gelen açıklamalar Türkiye kontrolündeki bir güvenli bölge planını reddettikleri yönündeydi.

"Kürtler ancak Şam'ın kontrolünde güvende olur"

Lavrov, Kürtlerin ancak Suriye rejiminin kontrolü altında güvende olabileceğini belirtti. Lavrov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta yapacakları zirvede ana gündem maddesinin Suriye olacağını ifade etti.

Rus bakan Suriye'de yedi yıldır devam eden savaşın çözülmesi yönünde ilerleme olduğunu ancak İdlib'in odak noktası olması gerektiğini söyledi. Geçtimiz günlerde İdlib vilayetinin kontrolünün El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) eline geçtiği bildirilmişti.

AFP, AP, Reuters/SSB,GA

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