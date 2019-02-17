 Rusya: Suriyeli Kürtler Esad ile diyaloga başlamalı | DÜNYA | DW | 17.02.2019

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DÜNYA

Rusya: Suriyeli Kürtler Esad ile diyaloga başlamalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Suriyeli Kürtlerin Esad ile diyaloga başlaması gerektiğini söyledi.

Syrien | SDS Kämpfer (picture-alliance/dpa/Le Pictorium/MAXPPP/C. Huby )

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Pazar günü yaptığı açıklamada, müttefikleri ABD ülkeden çekilmeye hazırlandığı için Suriyeli Kürtlerin Esad ile diyaloga başlaması gerektiğini söyledi. Verşinin "Şam ve Kürtler arasındaki bu diyaloğu destekliyoruz" diye konuştu.

"ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından en olacak?" diye soran Verşinin "Suriye'nin kuzeybatı bölümünde sahada yabancı birliklerin olmaması durumunda bence en iyi çözüm Kürtler ile Esad arasında bir diyaloğun başlaması" dedi. Verşinin "Kürtler Suriye nüfusunun bir parçası... Şam ve Kürtler arasındaki sorunları biliyoruz ancak bence diyalog ile bir çözüm sağlanabilir" şeklinde konuştu.

Suriye'deki ABD birliklerinin varlığı SDG güçlerinin kontrolündeki bölgeler ile Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları arasında bir çeşit sınır oluşturuyor. Bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aralıkta ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması endişelere neden olmuştu.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Pazar günü Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçleri'nin büyük bölümünü oluşturan Kürt milis gücü YPG'nin "terörist bir grup" olduğu ifadesini tekrarladı. Akar "Amerikalıların çekilmesi öncesinde de bunun ardından da bizim için esas olan sınırlarımızın ve halkımızın emniyeti ile güvenliği" dedi. 

"Kendi ülkeniz dışında kimse sizi korumayacak"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Pazar günü başkent Şam’da yaptığı açıklamada ABD'nin ona bel bağlayan grupları korumayacağını savundu. Esad ülkenin kuzeyindeki Kürt grupları ima ederek "Amerikalılar sizi takas aracı olarak cepte tutacak ve buna çoktan başladılar bile" diyen Esad "Kendi ülkeniz dışında kimse sizi korumayacak" şeklinde konuştu.

AFP,Reuters,AP/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

    

 

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