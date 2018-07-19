Rusya: Suriye'de iki İHA vurduk

Rusya, Suriye'deki Hmeymim hava üssüne doğru uçan kimliği belirsiz iki İHA'nın vurulduğunu açıkladı. Üste normal işleyişin devam ettiği bildirildi.
Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssünün sözcüsü, Cumartesi ve Pazar günleri üsse doğru yaklaşan kimliği belirsiz iki insansız hava aracının (İHA) vurularak imha edildiğini bildirdi.
Üs sözcüsü, Cumartesi akşamı tespit edilerek imha edilen İHA'nın ardından Pazar sabahı bir başka kimliği belirsiz İHA'nın güneybatı yönünden üsse yaklaştığını ve hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini kaydetti.
Rus TASS haber ajansının aktardığına göre sözcü, iki olayın da hasara yol açmadığını ve hava üssünde normal işleyişin devam ettiğini bildirdi.
Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Rus Tümgeneral Aleksey Tsigankov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, tespit edilen İHA'nın Lazkiye vilayetinin kuzeyinde yasadışı silahlı gruplar kontrolündeki bölgeden geldiğini belirtmiş, "yasadışı silahlı grupların çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki ateşkesi ihlale devam ettiğini" söylemişti.
DW/BK,MK
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