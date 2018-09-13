 Rusya: Suriye uçağımızı ″yanlışlıkla″ düşürdü | DÜNYA | DW | 18.09.2018

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DÜNYA

Rusya: Suriye uçağımızı "yanlışlıkla" düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz üzerinde kaybolan Rus askeri uçağının Suriye hava savunması tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıkladı, ancak olaydan İsrail'i sorumlu tuttu.

Syrien Luftwaffenstützpunkt Hmeimim (Getty Images/AFP)

Rusya Savunma Bakanlığı Akdeniz üzerinde radardan kaybolan Rus askeri keşif uçağı "Suriye hava savunmasının yanlışlıkla düşürdüğünü" bildirmekle birlikte olaydan İsrail'i sorumlu tuttu.

Rus General Igor Konaşenkov, "Suriye'deki hedeflerine saldırmak isteyen İsrail'in F-16'larının Rus uçaklarının arkasına gizlendiğini" belirtti ve olayda 15 Rus askerinin öldüğünü söyledi. General, Rusya'nın İsrail'in bu düşmanca girişimine "karşılık verme" hakkı olduğunu ifade etti.  

Bakanlık ilk açıklamasında, İsrail ve Fransız savaş uçaklarının Suriye'deki hedefleri bombaladığı sırada 15 kişinin bulunduğu bir askeri Rus uçağının radardan kaybolduğunu duyurmuştu.

Washington'da açıklama yapan bir Amerikalı yetkili dört pervaneli elektronik keşif uçağının Suriye birliklerinin yanlışlıkla açtığı uçak savar ateşiyle düşürüldüğünü söylemişti.

Suriye medyasında çıkan haberlerde İl-20 tipi keşif uçağının Lazkiye'deki Rus hava üssüne dönüşü sırasında ‘düşman roket' ve roket savar bataryasından açılan ateşe hedef olduğu belirtildi.

Fransa Rus askeri uçağının kayboluşuyla ilgisi olmadığını duyurdu. Rus askeri radar kontrol merkezinin bölgedeki Fransız firkateyni ‘Auvergne'den roketlerin fırlatıldığını tespit ettiği açıklandı.

Uçağın düşüşünde İsrail şüphesi

Rusya Savunma Bakanlığı uçağın Hmeymim hava üssüne dönüşü sırasında Moskova saatiyle 23'te radardan kaybolduğunu bildirdi. TASS haber ajansı keşif uçağının Suriye sınırına 35 kilometre mesafede ve Akdeniz üzerinde uçmakta olduğunu duyurdu.

Ajansın Savunma Bakanlığı'na dayanarak yayımladığı haberde Rus askeri uçağının dört İsrail jetinin Lazkiye'deki hedeflere yaptığı saldırı sırasında uçuş kontrol radarından kaybolduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, "uçakta bulunanların İsrail'in sorumsuzca davranışları yüzünden öldüğünü ve Rusya'nın uygun önlem alma hakkını saklı tuttuğunu" duyurdu. Açıklamada İsrail'in operasyona bir dakika kala Rusya'yı haberdar ettiğine yer verildi.

İsrail askeri sözcülüğü konuyla ilgili açıklama yapmadı. Lazkiye vilayetinde peş peşe meydana gelen patlamalar sırasında bin benzin istasyonuyla bir araştırma merkezinin isabet aldığı öğrenildi.

2016 yılının Ocak ayında onlarca Kızıl Ordu Korosu mensubunu Suriye'ye götürmekte olan bir Rus uçağı Karadeniz'e düşmüş ve kazada 92 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yılın Mart ayında da bir Rus askeri nakliye uçağı Hmeymim hava üssüne inişi sırasında yere çakılmış, uçaktaki 39 kişiden kurtulan olmamıştı.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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