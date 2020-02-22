Rusya: Suriye ordusu Türk SİHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin rejim güçleriyle savaşan muhaliflere destek vermek için İdlib'e silahlı İHA (insansız hava aracı) gönderdiğini belirtti. Bakanlık ayrıca Türkiye'yi muhaliflere topçu ateşiyle destek vermeTurkish dronekle suçladı.

Açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Suriye konusunda yaptığı anlaşmaları ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamaya göre, Suriye hava sahasına giren ve Suriyeli askerlere yönelik saldırı hazırlığında olan bir Türk SİHA'sı rejim güçlerince imha edildi.

Daha önce Rus devlet televizyonu Rossiya 24, Türk askeri uzmanları ve Suriyeli muhaliflerin İdlib'de Rusya ve Suriye ordusuna ait uçakları "portatif hava savunma sistemleriyle" vurmaya çalıştığını iddia etmişti. Haberde, muhalif mevzileri bombalayan Rus ve Suriye savaş uçaklarının bu nedenle karşı önlemler almak zorunda kaldığı belirtilmişti.

Ankara'da Rus heyetiyle görüşme

Rossiya'nın iddiası, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki durumu ele almak için Ankara'da bir araya geldiği saatlerde ortaya atıldı. Dışişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, bu görüşmede Türk tarafı Rus heyetine İdlib'de bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede ayrıca, bölgedeki insani durumun felaket halini almasının ve İdlib'den olası bir kitlesel göçün engellenmesinin gerektiği de vurgulandı.

DW,rtr/CÖ,BW

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