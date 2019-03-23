 Rusya soruşturması raporu Nisan′da açıklanacak | DÜNYA | DW | 30.03.2019

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DÜNYA

Rusya soruşturması raporu Nisan'da açıklanacak

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından hazırlanan Rusya ile ilgili soruşturma raporunun, Nisan ayı ortasına kadar kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Washington Sonderermittler Robert Mueller (picture-alliance/AP Photo/C. Owen)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanı Bill Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından hazırlanan Rusya ile ilgili soruşturma raporunun, Nisan ayı ortasına kadar kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Barr, Amerikan Temsilciler Meclisi ile Amerikan Senatosu’nun adalet komisyonları başkanlarına yazdığı mektupta, halkın söz konusu raporu okuma şansına sahip olması gerektiğini ifade etti. Bakan Barr diğer yandan, yaklaşık 400 sayfalık raporun hukuki ve güvenlik açısından hassas bölümlerinin ise karartılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Kamuoyunun bilmemesi gereken bölümler arasında Barr’a göre soruşturmayı yürüten kişilerin kimliğini açığa çıkarabilecek "hassas kaynak ve metotlar" yer alıyor. Ayrıca şu an hala soruşturma kapsamında olan ya da yargı önünde görüşülen bölümler de Adalet Bakanı Barr’a göre mutlaka karartılmalı. Bill Barr, raporun kamuoyuna açıklanmadan önce Beyaz Saray ya da bizzat ABD Başkanı Trump tarafından elden geçirilmeyeceğini de dile getirdi.

Demokratlar raporu eksiksiz görmek istiyor

Muhalefetteki Demokratlar ise rapordaki belli pasajların gizli kalması planlarına karşı çıkıyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Adalet Komisyonu’nun Başkanı Jerry Nadler, Mueller raporunun "eksiksiz ve karartılmamış" bir şekilde 2 Nisan tarihine kadar kendilerine ulaştırılmasını talep etti.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller iki yıl boyunca sürdürdüğü soruşturmada, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında, seçimleri etkilemek için Moskova ile birlikte çalışıp çalışmadığını araştırmıştı. Mueller söz konusu soruşturmanın raporunu geçen hafta adalet bakanlığına teslim etti. Adalet Bakanı Barr’in şu ana dek kamuoyu ile paylaştığı raporun özetine göre, Rusya ABD Başkanlık Seçimleri’ne etki etmek istemiş olsa da Trump ve ekibi ile bir iş birliğine ya da gizli anlaşmaya delil olabilecek herhangi bir bulguya ratlanmadı.

AFP,dpa / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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