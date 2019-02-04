 Rusya silahlanmaya hız veriyor | DÜNYA | DW | 05.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rusya silahlanmaya hız veriyor

ABD ile Rusya arasındaki INF Anlaşması‘nın iptalinin ardından Rusya yeni silah teknolojileri geliştirme çalışmalarına başlıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, balistik füzelerin menzilini artıracaklarını bildirdi.

Russland Ausstieg INF-Abrüstungsvertrag (picture-alliance/dpa/A. Nikolsky)

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusuna talimat vererek, karaya konuşlanabilen yeni nesil kruz füzesi ile yine yeni nesil hipersonik füze geliştirme çalışmalarına başlanmasını istedi. İki yıl içinde çalışmaların neticelenmesini talep eden Şoygu, yeni geliştirilecek füzelerin menzillerinin de 500 kilometreden fazla olacağını ifade etti. 1987’de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) bu tür balistik füzelerin menzilini 500 kilometre ile sınırlıyordu.

Rus uyduları da geliştirilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen Cumartesi günü orta menzilli yeni nesil hipersonik füze yapım çalışmalarına başlayacaklarını duyurmuştu. Savunma Bakanı Şoygu ayrıca, dünya yörüngesindeki askeri uydularını da geliştireceklerini belirterek, “Suriye’deki tecrübeler gösterdi ki, keskin nişan alan silahların daha verimli kullanımı için detaylı haritalara ihtiyacımız var“ dedi. Bu haritaları oluşturacak verilerin de ancak modern uydularla elde edilebileceğini vurgulayan Şoygu, kamera çözünürlüklerini de iyileştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Altı aylık mühlet

ABD ve Rusya, 30 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan INF anlaşmasından, karşı tarafın bu anlaşmaya uymadığını öne sürerek geçen haftasonunda çekilme kararı almıştı. Ancak anlaşmanın bir maddesi uyarınca tarafların altı ay içinde anlaşmadan çekilme kararından vazgeçme hakları bulunuyor.

dpa / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya'dan INF misillemesi: Moskova da anlaşmayı askıya alıyor

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklamasından bir gün sonra Vladimir Putin de anlaşmayı askıya alacaklarını açıkladı. (02.02.2019)  

ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesi bekleniyor

Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşayan ABD'nin bugün anlaşmadan çekildiğini açıklaması bekleniyor. (01.02.2019)  

Maas: Rusya INF anlaşmasına uymalı

Almanya Dışişleri Bakanı modern orta menzilli nükleer silah geliştiren Rusya'yı eleştirdi. ABD bu silahlar kaldırılmadığı takdirde orta menzilli silahları yasaklama anlaşmasından çekileceğini duyurmuştu. (24.01.2019)  

Benzer içerik

Flagge EU Iran

AB'den İran'a balistik füze ve Suriye uyarısı 04.02.2019

Avrupa Birliği (AB) İran'ı balistik füze programı ve Suriye'deki savaşa müdahalesi nedeniyle uyardı. Brüksel, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşma konusunda ise Tahran'a bir kez daha güvence verdi.

USA Mittelstreckenraketen

RZ: Avrupalılar kış uykusundan uyanmalı 04.02.2019

Venezuela’daki krizin tırmanması ve Rusya ile ABD arasında yeniden silahlanma yarışı tehlikesinin baş göstermesi Alman basınından seçtiğimiz yorum konularını oluşturuyor.

Iran Weltraumprogramm

ABD ile İran arasında füze gerginliği 03.01.2019

ABD, İran’ın uzaya fırlatmayı planladığı üç adet roketin kıtalararası balistik füze teknolojisiyle aynı olduğu ve bu yüzden BM kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İran’ı uyardı. İran ise iddiaları reddetti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bundeskanzlerin Merkel in Japan (Reuters/F. Robichon)

Merkel: Çin daha fazla sorumluluk üstlenmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çin'e dünya politikasında daha fazla sorumluluk düştüğünü söyledi. Merkel'in Tokyo'daki temaslarında Almanya ile Japonya arasındaki teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  