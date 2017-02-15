Rusya Savunma Bakanlığı: Sınırdaki bazı birlikler üslerine dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin askeri faaliyetlerini tamamlamalarının ardından üslerine döndüklerini duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoda, bakanlık sözcüsü büyük çaplı bazı tatbikatların ülke çapında devam ettiğini güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin ise tatbikatları tamamlayarak üslerine döndüğünü belirtti. Videoda bazı tankların ve diğer zırhlı araçların açık yük vagonlarına yüklendiği görüldü.

Interfax Ukrayna haber ajansına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Kiev'in ancak Rusya'nın çekildiğini gördükten sonra gerilimin düşebileceğini inanacaklarını ifade etti.

Haberde, Kulebo'nun, "Sürekli Rusya Federasyonu'ndan farklı açıklamalar duyuyoruz. Bir kuralımız var, gördüğümüze inanırız. (Ancak) Geri çekilme görürsek gerilimin düştüğüne inanırız" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Açıklama piyasaları rahatlattı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Rus piyasasında da toparlanma yaşandı. Bir süredir Batı'dan gelen yaptırım tehdidinin baskısı Rus ekonomisinde kendini hissettirirken, açıklamanın ardından Ruble, Dolar karşısında yüzde 1,5 değer kazandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı 100 bini aşkın birlik ve Belarus'la düzenlenen ortak askeri tatbikatlar Moskova'nın ülkeye gireceğine ilişkin endişeleri artırmıştı. Rusya işgal planlarına yönelik iddiaları geri çevirirken Batı'dan Ukrayna'nın ve eski Sovyet ülkelerinin NATO'ya alınmayacağının teminatının yanı sıra, komşusuna silah sevkiyatının durdurulmasını ve Batılı müttefiklerin birliklerini Doğu Avrupa'dan çekmesini talep ediyor.

Reuters / SÖ,ET

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