Rusya saldırılarını Bahmut'ta yoğunlaştırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin Bahmut kentini ele geçirmek için kuşatma girişiminini sürdürdüğünü bildirdi. Pazar günü yapılan açıklamada, Moskova'nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı, tamamen harap hale gelen kenti savunmak için Rus birliklerin saldırılarına karşı konulduğu kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son bir gün içinde Kupyansk, Lyman, Bahmut ve Avdiyivka yerleşimlerinde de dahil olmak üzere "130'dan fazla düşman saldırısının" püskürtüldüğünü açıkladı. Sadece 4 bin sivilin kaldığı kentte iki taraf arasında sokak çatışmalarının yaşandığı belirtiliyor.

Ukrayna ordusu sözcülerinden Sergiy Çerevati, "Düşman için öncelikli hedef" olarak tanımladığı kentte durumun "zor ama kontrol altında" olduğunu söylemişti.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Rus ordusuna bağlı Wagner Grubu'nun Bahmut'un kuzeyindeki, Stupki tren istasyonunu ele geçirmiş olarak gösterdiğini iddia eden bir video yayınladı. Özel bir birlik olan Wagner Grubu, kente yönelik saldırılarda baş rolü oynuyor. Moskova yönetimi, Cuma günü Bahmut'un "fiilen kuşatıldığını" ve Ukrayna ordusunun kontrolünde olan sadece bir yol kaldığını iddia etmişti.

"Kuşatılmaktansa geri çekilebilirler"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) kentin çevresinde çatışmalar yaşandığını belirterek Ukrayna'nın ikmal yollarının daraldığı uyarısında bulundu. ISW Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ruslar Bahmut'taki Ukrayna güçlerini kuşatmayı amaçlamış olabilir, ancak Ukrayna ordusu kuşatılma riskini almaktansa geri çekileceğinin sinyalini verdi" dedi.

Sembolik önemde

24 Şubat'ta bir yılını dolduran savaşta Rusya uzun süredir bir askeri başarı elde edemiyor. Bu nedenle Bahmut'un ele geçirilmesinin stratejik önemden ziyade sembolik bir önem taşıdığı ifade ediliyor.

Diğer yandan Rusya uzun süre sonra Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun cephede birlikleri denetlerken görüldüğü bir video yayınladı. Tam olarak nerede ve ne zaman çekildiği belirtilmeyen görüntülerle ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada Şoygu'nun Güney Donetsk'te bir ileri komuta merkezini teftiş ettiği belirtildi.

ISW, Şoygu'nun "muhtemelen Vuhledar kasabası ve çevresindeki çatışmalarda Rus kayıplarının boyutunu ve bu yönde yeni bir saldırı olasılığını değerlendirmek için" gittiği görüşünü paylaştı.

ABD, Cuma günü Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamıştı.

AFP / GY,ET