 Rusya: S-400′lerin teslimatı Temmuz′da | DÜNYA | DW | 24.04.2019

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DÜNYA

Rusya: S-400'lerin teslimatı Temmuz'da

Rusya, ABD ile gerginliğe neden olan S-400'lerin Türkiye'ye teslimatına Temmuz'da başlayacağını duyurdu. ABD, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye F-35 gönderimini durdurmuştu.

Waffenabwehrsystem: S-400 Luftverteidigung (picture-alliance/dpa/A. Pavlishak)

Rusya, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini Temmuz ayında teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Rus silah üreticisi Rosoboronexpor'un yöneticisi Aleksandr Miheyev, "her konunun istişare edilerek üzerinde anlaşma sağlandığını" söyledi. 

Rusya'dan iki hafta önce yapılan açıklamada S-400 füze savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretilebileceği belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, "S-400'ün tüm parçalarının üretiminden bahsetmiyoruz. Bu en ileri silah sistemi. Ancak bazı parçaların üretimi konusunda görüşmeler olabilir" demişti.

ABD,  NATO müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir füze sistemini satın almasına karşı çıkıyor, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunuyor. ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence daha önce yaptığı açıklamada NATO üyesi bir ülkenin Rusya'dan silah alması karşısında "kayıtsız kalmayacaklarını" dile getirmişti.

Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın alma planı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulmasıgibi bazı Amerikan yaptırımlarını gündeme getirmişti. ABD ay başında, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı almıştı.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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