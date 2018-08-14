 Rusya: S-400′lerin teslimatı 2019′da başlayacak | DÜNYA | DW | 21.08.2018

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DÜNYA

Rusya: S-400'lerin teslimatı 2019'da başlayacak

Rusya'dan Türkiye'ye satılacak S-400'lerin teslimatıyla ilgili bir açıklama geldi. Ankara ile Washington arasında gerginliğe neden olan hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelecek yıl teslim edileceği duyuruldu.

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Rusya, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi teslimatının gelecek yıl başlayacağını duyurdu. Rus haber ajansı Interfax, Rus silah üreticisi Rosoboronexport firmasının yöneticisi Alexander Mikheyev'e dayandırdığı haberinde teslimatın 2019'da başlayacağını aktardı. Haberde Mikheyev'in "Türkiye ile S-400 kontratı, üzerinde anlaşılan takvim çerçevesinde gerçekleşiyor. 2019'da kontratı yerine getirmeye başlayacağız" dediği belirtildi. Rosoboronexport'tan yapılan açıklamada şirketin yabancı ticaret ortakları ile bundan sonra Dolar yerine yerel para birimleri üzerinden ticaret yapacağı da belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Temmuz ayında Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde S-400'ler konusunda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru ilk bataryalar gelecek" demişti. Geçtiğimiz yıl üretici firma Rostec'ten yapılan açıklamada teslimatın 2020'de başlayacağı belirtilmişti.

Daha fazlasını okumak için: Beş soruda S-400 alım süreci

ABD'nin tepkisi

Türkiye, Rusya tarafından geliştirilen karadan havaya savunma sistemi S-400'lere sahip olan ilk NATO ülkesi olmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin 2.5 milyar dolar ödeme yapacağı S-400'ler, 400 kilometre menzile sahip.

Russisches Raketenabwehrsystem S-400

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin NATO sistemine nasıl entegre edileceği konusu ittifak içerisinde endişeye neden olmuştu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) askeri yetkililer ve politikacılar, Rus savunma sistemi konusunda kaygılarını dile getirmişti. ABD, S-400'lerin Türkiye tarafından kullanılan çok sayıda Amerikan yapımı askeri teçhizatın güvenliği için risk teşkil edeceğini vurguluyor.

Daha fazlasını okumak için: Kongre kararına rağmen F-35'ler nasıl teslim ediliyor?

ABD, S-400'lerle ilgili endişelerini F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması yönündeki kararına da gerekçe göstermişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki imzasıyla yürürlüğe giren yasa tasarısında Pentagon'dan Ankara-Washington ilişkilerinin durumu konusunda bir rapor hazırlaması isteniyor. Raporun özellikle Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi ve bu sistemin Türkiye'den ortaklaşa yönetilen Amerikan silah sistemlerine etkileri konusunda değerlendirmeleri içermesi talep ediliyor.

DW,dpa,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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