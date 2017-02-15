Rusya Navalni'ye bağlı kuruluşların faaliyetlerini yasakladı

Moskova Şehir Mahkemesi, cezaevinde bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye bağlı kuruluşların "aşırılık yanlısı" olarak sınıflandırılmasına hükmetti. 12 saatlik duruşmanın ardından Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, bu kararla Navalni'ye bağlı bölgesel ofislerin ve Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.

Mahkemenin bu kararıyla Navalni'ya bağlı kuruluşlarda çalışanların ülkede sonbaharda yapılacak seçimlere parlamento seçimlerine katılma şansı kalmadı.

Rusya'da kısa bir süre önce yürürlüğe giren bir yasa uyarınca, "aşırılık yanlısı" olarak nitelendirilen kuruluşlara mensup olanların seçimlere girmesine izin verilmiyor.

Kararı değerlendiren savcılık sözcüsü, Moskova Şehir Mahkemesi'nin Navalni'ye bağlı kuruluşların "Hükümet temsilcilerine yönelik nefret ve düşmanlık içeren bilgiler yaymalarının yanı sıra aşırılık içerikli suçlar işledikleri" sonucuna vardığını belirtti. Savcılık kararın "yasalara uygun" olduğunu ve "haklı gerekçelere" dayandığını ifade etti.

Avukatlar temyize gidecek

Davada Navalni'ye bağlı kuruluşları temsil eden avukat ekibi kararın açıklanmasının ardından temyize gideceklerini duyurdu. Duruşmaların "kapalı kapılar arkasında" yapıldığını ifade eden avukatlar, iddia makamının mahkemeye yeterli kanıt sunmadığını kaydetti.

Muhalif siyasetçi Navalni ise Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararla mücadeleden vazgeçmeyeceğini duyurdu. Navalni, "Hedeflerimizden ve fikirlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeden başka bir ülkemiz yok" dedi.

Mahkemenin Navalni'ye bağlı kuruluşların faaliyetlerini yasaklama kararı bekleniyordu. Maliye denetim kurumu, Nisan ayında Navalni'ye bağlı kuruluşları "aşırılık yanlısı" örgütler listesine almıştı. Bu örgütlerin "aşırılık yanlısı" olarak nitelendirilmesi, Navalni'ye bağlı kuruluşların IŞİD veya El Kaide gibi terör örgütleri ile aynı kategoride yer alması anlamına geliyor.

ABD'den karara tepki

Muhalif siyasetçi Navalni'ye bağlı kuruluşların faaliyetlerinin nihai olarak yasaklanması ABD'nin tepkisine yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bu tedbirle Rusya ülkede kalan az sayıdaki bağımsız siyasi hareketlerden birini suç sayıyor" açıklamasını yaptı. Washington, Rusya'ya şiddete başvurmayan bu kuruluşları "aşırı yanlısı" saymama, Navalni ve destekçilerine baskı uygulamama ve insan hakları ile temel özgürlükleri sağlama konusundaki uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da, kararı "Yolsuzluğa karşı ve açık toplum için çalışanlara yönelik yeni bir Kafkaesk saldırı ve Rusya'daki siyasi muhalefeti etkin bir şekilde yasa dışı bırakmaya yönelik kasıtlı bir girişim" olarak nitelendirdi.

Muhalif siyasetçi Navalni geçen yıl Ağustos ayında Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlenmişti. Bu saldırıdan Kremlin'i sorumlu tutan Navalni, Almanya'da gördüğü tedavinin ardından Ocak ayında ülkesine geri dönmüş, başka bir suçtan aldığı cezada adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle cezaevine gönderilmişti.

AFP,dpa/JD,EC

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