Rusya: Moskova'ya yaklaşmakta olan İHA imha edildi

Son dönemde sık sık Ukrayna İHA'larına hedef olan Rusya, Moskova'ya yaklaşmakta olan bir İHA'nın imha edildiğini, bir diğerinin de Ukrayna sınırına yakın bölgede vurulduğunu açıkladı.

Rus yetkililer, Cumartesi günü Rus Hava Kuvvetleri'nin Moskova'ya yaklaşmakta olan bir insansız hava aracının (İHA) yanı sıra, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bir İHA'yı vurduğunu açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece, hava savunma kuvvetlerimiz Moskova'ya yaklaşmakta olan bir İHA'yı Istrinskii bölgesinde imha etti" ifadelerini kullandı. Sobyanin, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da zarar olmadığını, acil yardım mücadale ekiplerinin alanda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Cumartesi günü erken saatlerde Ukrayna sınırına yakın Shebekino bölgesinde Kiev’e ait bir başka İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medyada yayımladığı paylaşımında "Kiev rejiminin Rus topraklarında bir İHA'yla terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" diye yazdı. Yetkililer Çarşamba günü, Shebekino'nun bulunduğu Belgorod bölgesinde Kiev’in düzenlediği bir saldırıda üç sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Aynı gün bir diğer İHA, Moskova’nın iş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgesinde bir gökdelene çarparak bir camın kırılmasına neden olmuş, ancak olayda ölen olmamıştı.

Moskova, Ukrayna Savaşı'nın başlarında nadiren hedef olsa da son dönemde Rusya'nın diğer bölgelerinin yanı sıra, başkent de "çatışmayı Rusya'ya iade etme" niyetini açıklayan Kiev’in İHA saldırılarına hedef oluyor. Rus Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, 2014 yılında Moskova tarafından ilhak edilen Kırım üzerinde 42 İHA'nın düşürüldüğünü kaydetti.

AFP/SÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?