Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası para politikasında gevşemeye giderek politika faizini yüzde 7,5'a indirdi. Yarım puanlık faiz indirimi beklentiler düzeyinde gerçekleşti.

Banka, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Şubat ayında ülkeden sermaye kaçışını önlemek adına politika faizini yüzde 20 düzeyine çıkarmıştı. Ukrayna işgali sonrası değer kaybı yaşanan Ruble, indirim sonrası işgal öncesi düzeylerde işlem görüyor.

Rusya Merkez Bankası, faiz indirimine gerekçe olarak enflasyonist baskılardaki azalmaya işaret etti. Enflasyon Ağustos ayında hafif gerileyerek yüzde 14,3 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi: "Mevcut tüketici fiyat artış oranları düşük seyretmeye devam ederek yıllık enflasyondaki yavaşlamanın sürmesine katkıda bulunuyor. Bu durum, hem bir defaya mahsus bir dizi faktörün etkisinden hem de zayıf tüketici talebinden kaynaklanıyor."

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Fotoğraf: Russian Central Bank/SNA/IMAGO

Banka Rus ekonomisinin Temmuz ayında da beklentilere göre daha iyi bir performans sergilediğinin altını çizdi.

Faiz indirimleri sona mı erdi?

Rusya Merkez Bankası'nın açıklamasında "Ancak dış ortam Rus ekonomisi için zorlayıcı olmaya devam ediyor ve ekonomik aktivite üzerinde önemli kısıtlamalar getiriyor" denildi. Hanehalkının ve işletmelerin enflasyon ve fiyat beklentilerinin yüksek kaldığı belirtildi.

"İleriye dönük olarak, Rusya Merkez Bankası temel faiz kararını alırken, hedefe ve ekonomik dönüşüm süreçlerine göre gerçekleşen ve beklenen enflasyon dinamiklerinin yanı sıra iç ve dış koşulların yarattığı riskleri ve finansal piyasaların tepkisini de dikkate alacaktır” denilen açıklamada Rusya Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, yıllık enflasyonun 2022 yılında yüzde 11-13 arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Para politikası duruşu göz önüne alındığında enflasyonun 2023 yılında yüzde 5-7'ye düşeceği ve 2024 yılında ise yüzde 4'e geri döneceği kaydedeildi.

Ancak Banka faizlere ilişkin ileriye dönük bir yönlendirmede bulunmadı. CentroCreditBank'tan ekonomist Evgeny Suvorov "Bugünkü basın açıklamasında doğrudan bir işaret yok. Bu da faiz indirimi döngüsünün sona erdiği anlamına geliyor olabilir” dedi.

DW, Reuters, Dpa / SSB, EC