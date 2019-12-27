 Rusya: Libya′da uçuşa yasak bölgeye karşıyız | DÜNYA | DW | 30.12.2019

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DÜNYA

Rusya: Libya'da uçuşa yasak bölgeye karşıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına karşı olduklarını belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov pazartesi günü Moskova'da yaptığı açıklamada, Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına karşı olduklarını, bu fikrin kendisine çok kötü bir deneyimi hatırlattığını söyledi.

Lavrov "Libya krizine müdahil tüm uluslararası aktörler aynı hatayı tekrarlamak yerine birlikte hareket ederlerse daha iyi olur" diye konuştu. Lavrov bu şekilde düşmanlıkların sona ereceğini ve süresiz ateşkes ilan edilebileceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte hafta sonunda uçuşa yasak bölge oluşturulmasının iç savaşın yaşandığı Libya'daki krizin çözümü için bir seçenek olabileceğini söylemişti.

Ne olmuştu?

BM Güvenlik Konseyi 2011'de kabul ettiği 1973 nolu kararla, Libya'da derhal ateşkes çağrısında bulunmuş, sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki vermişti. Bu karara rağmen, Kaddafi'ye bağlı güçlerle isyancılar arasında çatışmalar devam etmişti. Bunun üzerine Batılı ülkeler Libya'ya yönelik askeri müdahale düzenlemiş, 2011 Mart ayı sonunda askeri operasyonun komutasını NATO devralmıştı.

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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Avrupa Birliği ve uluslararası topluma Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni resmi hükümet olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yaptı. (29.12.2019)

Libya İç Savaşı'nda, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan General Hafter'e bağlı birliklerin Trablus'a on kilometre mesafede olduğu öne sürülüyor. (28.12.2019)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’nin olağanüstü toplanarak Libya tezkeresini görüşmesine destek verdiğini açıkladı. (28.12.2019)

Libya’da durum

Libya'nın doğusunda Tobruk merkezli ikinci bir hükümet General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduruyor. General Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana başkent Trablus’un kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyor. Rusya, Hafter'i destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

İtalya ise Birlemiş Milletler tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen, Trablus merkezli Fayiz el Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.

Kuzey Afrika ülkesi Libya'da, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana yönetim konusunda kaos yaşanıyor.

dpa/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

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