 Rusya Leningrad′a S-400 konuşlandırdı | AVRUPA | DW | 12.03.2019

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AVRUPA

Rusya Leningrad'a S-400 konuşlandırdı

Rusya’nın en gelişmiş silahlarından olan S-400’lerin, Avrupa’ya yakın bir konuma sahip Leningrad bölgesine konuşlandırıldığı açıklandı.

Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (Getty Images/AFP/N. Kolesnikova)

S-400 hava savunma sistemi Moskova'daki askeri geçit sırasında görülüyor, 2017

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ABD’li Emekli Korgeneral Ben Hodges, S-400 krizi, Türk-Rus ilişkileri ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk ordusunda yaşanan gelişmeler hakkında DW Türkçe’ye çarpıcı açıklamalar yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması hâlinde, Ankara'ya Patriot füze kalkanı ve F-35 savaş uçağı satılmayacağını belirtti. (08.03.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Rusya'dan S-500 füze savunma sistemi almayı değerlendirebileceklerini söyledi. Erdoğan, "Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" dedi. (06.03.2019)

Rusya, ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg'un da bulunduğu Leningrad oblastına S-400 hava savunma sistemleri konuşlandırdıklarını açıkladı.

Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "En modern hava savunma sistemleri olan S-400'ler, askeri, idari ve sivil alanları korumak amacıyla Leningrad bölgesinde hazır bekletilmektedir” denildi.

AFP'ye konuşan bir Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi, S-400'lerin S-300'lerin yerini aldığını kaydetti. Yetkili, bölgeye kaç tane S-400 sistemi yerleştirildiği hakkındaysa bir bilgi vermedi.

S-400 hava savunma sistemleri, yaklaşık 2 bin kilometre kuzeye nakledilmeden önce, ilk kez ülkenin güneyinde bulunan Astrahan bölgesinde test edilmişti. Silahların bu ay Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki eksklavı (siyasi olarak bağlı olduğu bölgeye kara bağlantısı olmayan toprak parçası) Kaliningrad'da da konuşlandırılması bekleniyor.

S-400'ler Rusya'nın en gelişmiş silahlarından biri olarak değerlendiriliyor. Silahlar 400 kilometrelik menzile sahip.

NATO üyesi Türkiye'nin sözkonusu hava savunma sistemlerini Rusya'dan satın alma kararı da Washington-Ankara arasındaki mevcut gerilim hatlarından birini oluşturuyor. ABD Savunma Bakanlığı birkaç gün önce, Türkiye Rusya'dan S-400 aldığı takdirde, Ankara'ya Patriot füze kalkanı ve F-35 savaş uçağı satılmayacağını açıklamıştı. Türkiye ise bunun karşısında bu konudaki kararlılığını dile getirmiş bulunuyor.

AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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