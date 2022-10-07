Rusya Kuzey Akım için kendi incelemesini başlatacak

Kuzey Akım sızıntılarıyla ilgili inceleme sürecine dahil edilmeyen Rusya, kendi incelemesini başlatmayı planlıyor. Kremlin, Rusya'nın dışlanmasının, elde edilecek bulguların güvenilirliğini zedeleyeceği uyarısı yaptı.

Rusya, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında sabotaj sonucu meydana geldiği düşünülen sızıntılarla ilgili kendi incelemesini başlatmayı planladığını açıkladı. Rusya'nın, bu adımı, Danimarka ve İsveç tarafından yürütülen soruşturmalardan dışlanması nedeniyle atmaya karar verdiği belirtildi.

Cuma günü Rusya'nın Danimarka Büyükelçiliği de bir açıklama yaparak, Danimarka'nın başlattığı incelemeye Rusya'nın dahil edilmek istenmemesinin, elde edilecek bulguların güvenilirliğini zedelediği kaydedildi.

Öte yandan Moskova'nın, inceleme sürecinde yer almak amacıyla İsveç hükümetine bir mektup yazdığı bildirildi. Cuma günü İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "6 Ekim'de Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin'in Başbakan Magdalena Andersson'a yazdığı bir mektup elimize ulaşmıştır. Mektupta, Rus makamları ve Gazprom şirketinin İsveç'in yürüttüğü soruşturmada yer alması talebinde bulunulmuştur" denildi. İsveç daha önce, Rusya'nın sürece dahil olma taleplerini reddetmişti.

İsveç ve Danimarka, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşımak üzere inşa edilen iki boru hattında geçen hafta başında meydana gelen dört sızıntının nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatmıştı. İsveç, "suç mahallinde" yaptıkları incelemede, boru hatlarında patlama gerçekleştiğine ilişkin kanıt elde ettiklerini duyurmuştu. Perşembe günü İsveç'in iç güvenlikten sorumlu devlet kurumu tarafından yapılan açıklamada, yapılan ön incelemenin, "ciddi sabotaj şüphesini güçlendirdiği" ifade edilmişti.

"Saklamak istedikleri bir şeyler var"

Maria Zakharova Fotoğraf: Russian Foreign Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus temsilciler ve Gazprom'un dahil olduğu "kapsamlı ve açık bir soruşturma" için ısrarcı olacaklarını söylemişti. Zakharova, "İncelemeye boru hatlarının sahibinin tanıklık etmesine izin vermemek, saklanan bir şeyler olduğu anlamına geliyor" demişti.

Salı günü, Kuzey Akım 2 boru hattının İsviçre merkezli işletmecisi Nord Stream 2 AG de, sızıntılarla ilgili incelemeyi ancak boru hatlarındaki polis incelemesinin sona ermesi ve kordonun açılmasının ardından yapabileceklerini bildirmişti. Aynı gün Kuzey Akım 1'in işletmecisi Nord Stream AG de, Danimarka makamları tarafından kendilerine, inceleme izninin çıkmasının 20 iş gününü bulabileceği bilgisi verildiğini kaydetmişti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu.

Reuters,AP/BÜ,BK