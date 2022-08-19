Rusya Kuzey Akım 1'den gaz sevkiyatını üç gün durduracak

Rusya bu ayın sonunda Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle Almanya ve Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını üç gün boyunca tamamen kesecek. Gerekçe olarak bakım çalışması gösterildi.

Temmuz ayında Almanya'ya Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gönderdiği doğal gazı azaltan Rusya, Ağustos sonunda Almanya ve Avrupa'ya sevkiyatı üç gün boyunca tamamen kesecek. Rus enerji devi Gazprom tarafından yapılan açıklamaya göre, bu boru hattından 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında doğal gaz sevkiyatı yapılmayacak. Şirket buna gerekçe olarak onarım çalışmalarını gösterdi. Açıklamada, bu üç günlük süre içinde Siemens Energy şirketinden uzmanlarla birlikte Portovaya gaz istasyonunda onarım çalışması yapılacağı bildirildi. Gazprom, "teknik bir sorun çıkmaması halinde sonrasında sevkiyatın şimdiye dek olduğu gibi devam edeceğini " belirtti.

Gönderilen gaz miktarı yüzde 20 seviyesine düşürülmüştü

Baltık Denizi üzerinden Rus doğal gazını taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki yıllık rutin bakım çalışmaları sebebiyle Almanya'ya 11-21 Temmuz tarihleri arasında söz konusu hatta gaz akışı yapılmamıştı. Gazprom, 21 Temmuz'dan itibaren tam kapasitenin yüzde 30’u oranında gaz göndermeye başlamış, 27 Temmuz itibarıyla ise Kuzey Akım 1'den Almanya'ya gönderilen gaz miktarı tam kapasitenin yüzde 20'sine (günlük 33 milyon metreküp) düşürülmüştü. Şirket buna gerekçe olarak bir tirbünde yapılması gereken onarım çalışmasını göstermişti.

Moskova, henüz geçen haziran ayında bakım çalışmasından önce doğal gaz sevkiyatını yüzde 40 seviyesine düşürmüş, buna gerekçe olarak da bir türbinin onarım için Kanada’ya gönderilmiş olmasını göstermişti.

dpa, AFP, DW / HT,SÖ