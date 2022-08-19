  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1
Fotoğraf: Hannibal Hanschke/REUTERS
EkonomiAvrupa

Rusya Kuzey Akım 1'den gaz sevkiyatını üç gün durduracak

2 saat önce

Rusya bu ayın sonunda Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle Almanya ve Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını üç gün boyunca tamamen kesecek. Gerekçe olarak bakım çalışması gösterildi.

https://www.dw.com/tr/rusya-kuzey-ak%C4%B1m-1den-gaz-sevkiyat%C4%B1n%C4%B1-%C3%BC%C3%A7-g%C3%BCn-durduracak/a-62872823

Temmuz ayında Almanya'ya Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gönderdiği doğal gazı azaltan Rusya, Ağustos sonunda Almanya ve Avrupa'ya sevkiyatı üç gün boyunca tamamen kesecek. Rus enerji devi Gazprom tarafından yapılan açıklamaya göre, bu boru hattından 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında doğal gaz sevkiyatı yapılmayacak. Şirket buna gerekçe olarak onarım çalışmalarını gösterdi. Açıklamada, bu üç günlük süre içinde Siemens Energy şirketinden uzmanlarla birlikte Portovaya gaz istasyonunda onarım çalışması yapılacağı bildirildi. Gazprom, "teknik bir sorun çıkmaması halinde sonrasında sevkiyatın şimdiye dek olduğu gibi devam edeceğini " belirtti.

Gönderilen gaz miktarı yüzde 20 seviyesine düşürülmüştü

Baltık Denizi üzerinden Rus doğal gazını taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki yıllık rutin bakım çalışmaları sebebiyle Almanya'ya 11-21 Temmuz tarihleri arasında söz konusu hatta gaz akışı yapılmamıştı. Gazprom, 21 Temmuz'dan itibaren tam kapasitenin yüzde 30’u oranında gaz göndermeye başlamış, 27 Temmuz itibarıyla ise Kuzey Akım 1'den Almanya'ya gönderilen gaz miktarı tam kapasitenin yüzde 20'sine (günlük 33 milyon metreküp) düşürülmüştü. Şirket buna gerekçe olarak bir tirbünde yapılması gereken onarım çalışmasını göstermişti.

Moskova, henüz geçen haziran ayında bakım çalışmasından önce doğal gaz sevkiyatını yüzde 40 seviyesine düşürmüş, buna gerekçe olarak da bir türbinin onarım için Kanada’ya gönderilmiş olmasını göstermişti.

dpa, AFP, DW / HT,SÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Sembol fotoğraf - Termostat vanası çeviren bir el

Almanya'da beş kişiden ikisi enerji tasarrufu yapıyor

Almanya'da beş kişiden ikisi enerji tasarrufu yapıyor

Yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Almanya'da her beş kişiden ikisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin piyasalara etkisi nedeniyle enerji tasarrufuna gidiyor.
Ekonomi
17 Temmuz 2022

Almanya'da doğal gaza KDV indirimi

Almanya'da doğal gaza KDV indirimi

Hızla artan doğal gaz fiyatları karşısında kışa hazırlanan Alman hükümeti, doğal gaz tüketimine uygulanan KDV'yi yüzde 19'dan yüzde 7'ye indirdi.
Ekonomi
18 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Düşük faiz politikası olmasa ne olurdu?

Ekonomi
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

HDP Milletvekili Garo Paylan

Paylan: Yeni provokasyolarla karşı karşıya kalabiliriz

Paylan: Yeni provokasyolarla karşı karşıya kalabiliriz

Politika
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Erdoğan'ın "kaygan zemindeki" çetin sınavı

Erdoğan'ın "kaygan zemindeki" çetin sınavı

Politika
9 saat önce
Antep fıstığı ağacı

Fıstık üreticileri taban fiyat istiyor

Fıstık üreticileri taban fiyat istiyor

Ekonomi
13 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığını ilk turda alırız

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığını ilk turda alırız

Politika
15 saat önce

Schengen vizesi almak neden zorlaştı?

Schengen vizesi almak neden zorlaştı?

Seyahat
18 Ağustos 2022
Sembol fotoğraf: Üniversite öğrencileri

Vakıf üniversitelerine "şirket gibi yönetiliyor" suçlaması

Vakıf üniversitelerine "şirket gibi yönetiliyor" suçlaması

Eğitim
18 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön