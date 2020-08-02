 Rusya koronavirüs aşısının üretimine başlayacağını duyurdu | DÜNYA | DW | 03.08.2020

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DÜNYA

Rusya koronavirüs aşısının üretimine başlayacağını duyurdu

Rusya, koronavirüs aşısı için çalışmalara devam ettiğini ve eylül ayında seri üretime geçebileceklerini duyurdu. Fakat, DSÖ iyimser olunmaması gerektiği görüşünde.

Arşiv: korona aşısı çalışmaları

Arşiv: korona aşısı çalışmaları

Rusya, koronavirüs aşısının seri üretimine gelecek ay başlamayı planladığını ve gelecek yıla kadar her ay "birkaç milyon" doz üreteceğini duyurdu.

Rusya, çeşitli aşı türlerini denemeye devam ediyor. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nde denenen bir türde ilerleme kaydedildiği açıklandı.

"Eylülde seri üretime geçebileceğimize inanıyoruz

Rusya Sanayi Bakanı Denis Manturov, resmi haber ajansı TASS'a verdiği röportajda "Eylülde seri üretime geçebileceğimize inanıyoruz" dedi.

"Ayda birkaç yüz bin doz olarak planlanan üretim hacmimizi, gelecek yılın başına kadar birkaç milyona kadar artırabileceğiz" diyen Manturov, Rusya’da üç ayrı merkezde üretim teknolojilerinin hazırlandığını belirtti.

Aşı denemelerini finanse eden Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, aşının resmi tescilinin 10 gün içinde alınmasını beklediğini duyurdu ve "Eğer bu 10 gün içinde başarılırsa, tescillenen ilk koronavirüs aşısı olacak ve sadece ABD'nin değil, diğer ülkelerin de önüne geçmiş olacağız" dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko, geçen cumartesi günü Sibirya merkezli Vektor laboratuvarında geliştirilmiş bir diğer aşının şu an klinik deney aşamasında olduğunu ve iki ay içinde insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını duyurdu.

Gamaleya Enstitüsü'nde denenen aşı, Çin'de de deneme aşamasında olan koronavirüs aşısıyla aynı teknolojiyle, adenovirüs kullanılarak yapılıyor.

Devlet destekli Gamaleya Enstitüsü daha önce aşının insanlar üzerinde denenme sürecinin aceleye getirildiği konusunda eleştirilere maruz kalmıştı.

Mehnikov Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Vitali Zverev, aşının tescili için çok erken olduğu görüşünde: "Kontrolleri çok iyi yapılmamış bir aşının, tescillenmemesi gerekir. Pandeminin başından beri geliştirilmeye başlanmış olan bir aşının güvenirliğinden bahsetmek imkansız."

"Her şeyi üretebilirsiniz, ama kim satın alacak?" diyen Zverev, Rusya’da aşıyı üretmesi beklenen üç firmanın iyi bilinen ilaç firmaları olduğunu fakat "normalde aşı  üretmediklerini" sözlerine ekledi.

Adenovirüsden yararlanılarak yapılmış hiçbir aşının şimdiye kadar başarısının kanıtlanamadığını belirten Zverev, "Nasıl geliştirmeyi başaracaklar, bunu kimse açıklamıyor" dedi.

Rusya, İngiltere, ABD ve Kanada'nın Rusya istihbarat servislerine bağlı hackerların Batı’daki laboratuvarlardan koronavirüs aşısıyla ilgili bilgi almaya çalıştığı iddialarını reddetti.

Rusya, 850 binden fazla koronavirüs vaka sayısı ile ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra vaka sayısında dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

DSÖ'den açıklama

Koronavirüse karşı aşı geliştirebilmek için tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ise bu sürecin çok uzun sürebileceği görüşünde.

Örgüt, koronavirüs aşısının bulunmasına dair çok iyimser olunmaması konusunda uyardı. "Şu ana kadar sihirli bir çözüm bulunamadı, hiç bulunamama ihtimali de var" diyen Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus hâlâ en etkili korunma yönteminin maske takmak, el hijyenine özen göstermek ve sosyal mesafeye dikkat etmek olduğunu açıkladı.

AFP / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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