Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

Rusya, Fırat'ın doğusunda ABD askerlerinin çekildiği bölgelere yerleşmeyi sürdürüyor. Dün Kamışlı'da bir hava üssü kurulduğunu açıklayan Rusya, bugün de Kobani'deki bir eski Amerikan hava üssünün devralındığını bildirdi.

Rus TASS haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir Rus yetkili, Kobani yakınlarındaki üsse Rus askeri polisinin girdiğini belirterek "Hava meydanı ve askeri üste kontrolü ele aldık. Şu an tesiste patlayıcı maddelere karşı mayın tarama işlemleri yapılıyor. Üssün eski sahiplerinin geriye ne tuzaklar ve sürprizler bırakmış olabileceğini bilemiyoruz" diye konuştu.

Üst düzey bir askeri polis müfettişi olduğu belirtilen Rus yetkili, hava üssünün daha önce ABD askerleri tarafından kullanıldığını ve Amerikan askerlerinin üssü geçen Çarşamba günü hızlı bir şekilde terk ettiğini de sözlerine ekledi. Tesiste klimalı odalar ve bir spor salonunun bulunduğunu da belirten Rus yetkili, Amerikan askerlerinin burada uzun süre kalmayı planladıklarının anlaşıldığını söyledi.

Rusya'dan Perşembe günü yapılan açıklamada da Kamışlı'da bir hava meydanına askeri polis, askeri helikopterler ve hava savunma sistemi kurulduğu bildirilmişti. ABD'nin asker çekme işlemlerini başlatması öncesinde Rusya'nın Suriye topraklarında sadece Tartus ve Hmeymim'de askeri üsleri bulunuyordu.

DW,dpa/BK,SSB

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