 Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti | DÜNYA | DW | 15.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

Dün Kamışlı’da bir hava üssü kurduğunu açıklayan Rusya, bugün de Kobani’de iki gün önce ABD askerlerinin terk ettiği bir hava üssüne yerleştiğini açıkladı.

ARŞİV: Suriye'deki Rus askeri polisi devriye sırasında

ARŞİV: Suriye'deki Rus askeri polisi devriye sırasında

Rusya, Fırat'ın doğusunda ABD askerlerinin çekildiği bölgelere yerleşmeyi sürdürüyor. Dün Kamışlı'da bir hava üssü kurulduğunu açıklayan Rusya, bugün de Kobani'deki bir eski Amerikan hava üssünün devralındığını bildirdi.

Rus TASS haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir Rus yetkili, Kobani yakınlarındaki üsse Rus askeri polisinin girdiğini belirterek "Hava meydanı ve askeri üste kontrolü ele aldık. Şu an tesiste patlayıcı maddelere karşı mayın tarama işlemleri yapılıyor. Üssün eski sahiplerinin geriye ne tuzaklar ve sürprizler bırakmış olabileceğini bilemiyoruz" diye konuştu.

Üst düzey bir askeri polis müfettişi olduğu belirtilen Rus yetkili, hava üssünün daha önce ABD askerleri tarafından kullanıldığını ve Amerikan askerlerinin üssü geçen Çarşamba günü hızlı bir şekilde terk ettiğini de sözlerine ekledi. Tesiste klimalı odalar ve bir spor salonunun bulunduğunu da belirten Rus yetkili, Amerikan askerlerinin burada uzun süre kalmayı planladıklarının anlaşıldığını söyledi.

Rusya'dan Perşembe günü yapılan açıklamada da Kamışlı'da bir hava meydanına askeri polis, askeri helikopterler ve hava savunma sistemi kurulduğu bildirilmişti. ABD'nin asker çekme işlemlerini başlatması öncesinde Rusya'nın Suriye topraklarında sadece Tartus ve Hmeymim'de askeri üsleri bulunuyordu.

DW,dpa/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Rusya Kamışlı’ya hava üssü kuruyor

Barış Pınarı Harekatıyla Amerikan askerlerinin çekildiği Kamışlı’ya Rusya üs kuruyor. Kamışlı, Suriye’nin kuzeyinde ilan edilen Kürt özerk yönetiminin idari merkezi konumundaydı. (14.11.2019)  

Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı

Suriye askerlerinin Türkiye sınırına konuşlanma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Haseke vilayetinde sınıra yakın altı köyde kontrol noktalarının oluşturulduğu bildirildi. (14.11.2019)  

Suriye’de üçüncü Türk-Rus devriyesi başladı

Fırat’ın doğusunda üçüncü Türk-Rus ortak devriyesi, Kamışlı ile Derik arasında başladı. Rus Savunma Bakanlığı devriye alanının 100 kilometreyi aşan bir bölgeyi kapsadığını bildirdi. (08.11.2019)  

Benzer içerik

Syrien russische Kampfjets

Rusya Kamışlı’ya hava üssü kuruyor 14.11.2019

Barış Pınarı Harekatıyla Amerikan askerlerinin çekildiği Kamışlı’ya Rusya üs kuruyor. Kamışlı, Suriye’nin kuzeyinde ilan edilen Kürt özerk yönetiminin idari merkezi konumundaydı.

USA Delegation Verteidigungsministerium in Kabul Afghanistan

ABD: SDG ile ortaklığımız ve yardımımız sürüyor 13.11.2019

Pentagon, ABD ordusunun Kobani'den çekilmesinin "yaklaşık bir hafta daha" alacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Esper, "SDG ile ortaklığımız ve yardımımız sürüyor" dedi.

Syrien Darbasiyah türkische und russische Truppen patrouillieren im Norden

Kobani'de protestoculara müdahale 12.11.2019

Suriye'nin Kobani bölgesinde ortak devriye gerçekleştiren Türk ve Rus askerlerinin protesto edildiği bildirildi. İddiaya göre, devriye güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateşte iki kişi hayatını kaybetti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dışişleri Bakanı Pompeo, Avrupalı müttefiklere kendi ülkelerinin vatandaşı olan IŞİD'lileri geri alma çağrısını tekrarladı

Yabancı savaşçı anlaşmazlığı sürüyor

Avrupa ülkelerinin Suriye’de yakalanan yabancı IŞİD zanlılarını kabul etmekte isteksiz davranmasına ABD tepki gösteriyor. Fransa’nın IŞİD’lilerin Irak’ta yargılanması önerisini de ABD hükümeti reddetti.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  