Rusya Kiev'i Moskova'ya saldırı düzenlemekle suçladı

Rusya, Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısından Kiev'i sorumlu tuttu. Ukrayna ise suçlamayı kabul etmedi. Olayda ölen ya da yaralanan yok.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bu sabah kentte bazı binalara insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. Sobyanin, saldırıda can kaybı ya da "ciddi bir yaralanma" olmadığını, ancak İHA'ların isabet ettiği binalarda maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin milletvekillerinden Aleksander Hinştayn da İHA'lardan birinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novo Ogaryovo adlı rezidansının bulunduğu Rublyovka semtinden 10 dakika uzaklıktaki bir noktaya isabet ettiğini söyledi.

Rublyovka, eski Başbakan Dimitri Medvedev'in de evinin bulunduğu, Moskova'nın batısında zengin ve elitlerin yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Moskova Valisi Andrey Vorobyov da saldırıdan etkilenen binalarda yaşayanların tahliye edildiğini ve kentte hava savunmasının harekete geçirildiğini açıkladı.

İHA'nın isabet ettiği bir bina Fotoğraf: Alexander Shcherbak/TASS//dpa/picture alliance

Ukrayna suçlamayı kabul etmedi

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıdan Kiev'i sorumlu tutarak "Bu sabah Kiev rejimi insansız hava araçlarıyla Moskova'daki hedeflere terör eylemi gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı. Bakanlık, toplam sekiz İHA kullanıldığını, bunlardan üçünün orijinal uçuş rotalarından saptırıldığını, kalan beşinin de Rus hava savunması tarafından düşürüldüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan yardımcısı Mihail Podolyak ise Moskova'nın suçlamalarını geri çevirdi. Bu sabah YouTube'da yayınlanan "Breakfast Show" adlı bir programa katılan Podolyak, "Saldırıları zevkle izliyoruz, ancak bu saldırıyla bizim ilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

AFP,Reuters/HS,BK

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