Rusya Karadeniz'de ABD casus uçağını engelledi

Rusya'dan Karadeniz ve Kafkaslar'da sürpriz tatbikat

Rusya, Karadeniz ve Hazar Denizi ağırlıklı olmak üzere 150 bin askerin katıldığı beş günlük dev bir tatbikat başlattı. Amaç, "Ülkenin güneybatısındaki ciddi terör tehlikesine karşı güvenliği sağlama" olarak açıklandı.