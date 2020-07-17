Rusya Karadeniz'de ABD casus uçağını engelledi

Rusya Karadeniz semalarında uçan bir ABD casus uçağını engellemek için bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderdi.
Rusya Karadeniz semalarında uçan bir ABD casus uçağını engellemek için bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada P-8 Poseidon tipi ABD casus uçağının 27 Temmuz tarihinde Karadeniz üzerinde Rus sınırına yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada ABD casus uçağının sınır ihlalinde bulunmadığı ve Rus uçağının yola çıkması sonrasında U dönüşü yaparak Rus sınırından uzaklaştığı belirtilerek bunun üzerine Rus savaş uçağının üssüne geri döndüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yaşanan olayın bir ilk olmadığı belirtildi. 24 Temmuz tarihinde de Su-27 Rus savaş uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde seyreden bir ABD P-8 Poseidon uçağına eşlik etmek zorunda kaldığı kaydedildi. 23 Temmuz'da da Karadeniz üzerinde benzer bir olayın yaşandığı ifade edildi.
Reuters / EC, BK
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Rusya, Karadeniz ve Hazar Denizi ağırlıklı olmak üzere 150 bin askerin katıldığı beş günlük dev bir tatbikat başlattı. Amaç, "Ülkenin güneybatısındaki ciddi terör tehlikesine karşı güvenliği sağlama" olarak açıklandı.
ABD, Rus enerji projelerine yönelik yaptırımlarını sertleştirme kararı aldı. Trump yönetimi bu doğrultuda, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerindeki bazı şirketlere daha önce tanıdığı yaptırım muafiyetini kaldırıyor.