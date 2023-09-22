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Rusya: Karadeniz Filosu'nun karargâhı vuruldu

22 Eylül 2023

Rusya, Karadeniz Filosu'nun Sivastopol'daki karargâhına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

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Rusya'nın Karadeniz flosunun konuşlu olduğu Sivastopol'da bir savaş gemisi - (27.04.2010)
Fotoğraf: ITAR-TASS/IMAGO

Ukrayna'nın, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda Rus Karadeniz Filosu'nun ana karargâh binasına saldırı düzenlediğini duyurdu. Sivastopol Valisi Mihail Rasvoşayev Cuma günü Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Filosu'nun ana karargâhı düşmanca bir füze saldırısında vuruldu" dedi. Saldırı sonrasında can kaybı veya yaralananlar olup olmadığının incelendiğini kaydeden Vali, kentteki tiyatro binasının yakınlarına da bazı moloz parçalarının düştüğünü belirtti.

Sivastopol Valisi Rasvoşayev, bundan kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise kente yönelik ikinci bir hava saldırısı ihtimali konusunda uyarı yaparak, "Kentin merkezine gelmeyin, bulunduğunuz binalarda kalın" ifadelerini kullandı. Vali, donanmanın karargâhına yakın olanların da sirenlerin çalması halinde sığınağa gitmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda ise binanın üzerinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Muhalif Telegram kanalı Crimeanwind, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak kentte çok sayıda patlamanın meydana geldiğini aktardı. Rus haber ajansı TASS ise saldırının ardından moloz parçalarının yüzlerce metre uzağa savrulduğunu, çok sayıda cankurtaranın saldırı bölgesine sevk edildiğini duyurdu.

Kırım Yarımadası'nı 2014 yılında ilhak eden Rusya'nın, geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasından bu yana Sivastopol sıklıkla saldırıların hedefi oluyor. Kiev, kendi toprağı olarak gördüğü Kırım'ı yeniden ele geçirme isteğini, resmi ağızlardan daha önce defalarca dile getirdi. Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu Sivastopol Limanı'nda konuşlu bulunuyor.

 

AFP,dpa / JD,ET

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