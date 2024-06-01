Rusya kadın örgütünü "yabancı ajan" ilan etti

Rusya, Ukrayna'daki savaşa gönderilen askerlerin geri dönmesi için mücadele veren "Put Domoi" (Eve giden yol) adlı kadın örgütünü "yabancı ajan" kategorisine aldı. Adalet Bakanlığı, karara gerekçe olarak hareketin "Rusya ve Rus ordusuna ilişkin olumsuz bir imaj yaratmaya çalışmasını ve yasa dışı eylem çağrıları yapmasını" gösterdi.

Ukrayna'ya savaşmak üzere gönderilen askerlerin eşleri ve partnerleri Put Domoi adlı kadın örgütünün parçası olarak Moskova'daki Kızıl Meydan'da bu yılın başında düzenlenen eylemlere katılmış ve aile fertlerinin geri dönmesini takep etmişti. Örgüt, bu dönemde Rusya'nın birçok şehrinde eylem çağrısı yapmış, kadınlar haftalarca Kremlin yakınlarında toplanarak kimliği belirsiz askerlerin mezarlarına sembolik çiçekler bırakmıştı.

2022 yılının Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar başlatmasından bu yana muhaliflere karşı sert bir tavır izleyen Moskova, bugüne kadar kadınların eylemlerine müdahale etmemişti. Kremlin'in bu gösterileri tolere ederek kadınların tutuklanmalarıyla tansiyonun daha da yükselmesinin önüne geçmeyi hedeflediği tahmin ediliyordu.

Putin'in rakibi de "ajan" kategorisine alındı

Örgütün yanı sıra barış yanlısı politikacı Yekaterina Duntsova ve bağımsız yayın organı Sota da "yabancı ajan" kateorisine dahil edildi. Bağımsız yerel politikacı Duntsova, Mart ayındaki seçimlerde Putin'e karşı adaylığını koymuştu. Siyasetçi, seçim kampanyasında Ukrayna savaşının son bulmasına yönelik bir ajandaya da yer vermişti.

"Yabancı ajan" kategorisine alınan Duntsova, artık bir kamu görevi için adaylığını koyamayacak. Ancak politikacı Cuma günü yaptığı açıklamada, siyasi parti kurma çabalarından geri adım atmayacağını belirterek, yalnızca "kendini ifade etmenin biraz daha zor olacağını" kaydetti.

Yüzlerce kişi ve kuruluş ajan olarak etiketlendi

Rusya'da halen faaliyet gösterebilen sınırlı sayıdaki bağımsız yayın organlarından olan Sota'ya karşı alınan karar ise Moskova tarafından Ukrayna savaşının eleştirilmesiyle gerekçelendirildi. Sota'nın yurt dışındaki çalışanları da "yabancı ajan" sayıldı.

Son yıllarda Rusya'da yüzlerce insan hakları aktivisti, muhalif ve bağımsız gazeteci ile çok sayıda kuruluş yabancı ajan olarak etiketlendi. Bu kategoriye alınanları ağır sonuçlar bekliyor. Finansal kaynaklarını açıklama yükümlülüğünün yanı sıra, çevrimiçi ağlardaki yayınlar da dahil tüm yayınlarını etiketlemeleri gerekiyor.

AFP/SÖ,JD

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