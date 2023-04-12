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Rusya yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı
Rusya kıtalararası füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladıFotoğraf: picture alliance/TASS/dpa/Russian Defence Ministry Press Office
PolitikaRusya

Rusya kıtalararası balistik füze denedi

4 saat önce

Moskova, ABD ile olan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na katılımını askıya almasının ardından Salı günü, kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Rusya'nın "gelişmiş" bir kıtalararası balistik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Salı günü, "muharebe mürettabatının yerden mobil olarak fırlatma özelliğine sahip kıtalararası balistik füzeyi Kapustin Yar test sahasında başarıyla fırlattığı" kaydedildi. Açıklamada, eğitim başlığı takılı olan füzenin Kazakistan'da bulunan Sary-Shagan eğitim sahasındaki sahte hedefi verilen hassasiyetle vurduğu" belirtildi.

Rusya'nın füze denemesi, ABD ile aralarındaki son nükleer silah kontrol anlaşmasına katılımını askıya alması sonrasına denk geldi.

Ukrayna'nın işgal edilmesinden bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın tehdit edilmesi halinde nükleer silah kullanabileceğine dair üstü kapalı uyarılarda bulunuyor.

Anlaşma katılımı askıya aldı

Putin Şubat ayı sonunda, Rusya ve ABD'nin nükleer stokları sınırlamasını ve karşılıklı denetime tabi tutmasını düzenleyen Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (New START) katılımı askıya aldığını açıklamıştı.

Putin ayrıca, komşu ve müttefik ülke Belarus'a taktik nükleer silahlar yerleştireceğini ilan etmişti. Rusya'nın her iki adımı da NATO tarafından kınanmıştı.

Salı günkü fırlatmada kullanılan füzenin türü açıklanmazken, Savunma Bakanlığı tatbikatın amacının "kıtalararası balistik füzelerin gelişmiş savaş ekipmanlarını test etmek" olduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Bu fırlatma, yeni stratejik füze sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan devre tasarımının ve teknik çözümlerin uygunluğunu teyit etmeyi mümkün kıldı" denildi.

Putin'in Sarmat füzesi hazır mı?

Rusya ayrıca, yeni bir kıtalararası balistik füze türünü de konuşlandırmaya hazırlanıyor. Putin, Sarmat füzesinin yıl sonunda hazır olacağını duyurmuştu. ABD ise söz konusu füzenin yakın zamanda yapılan bir testte başarısız olduğunu açıklamıştı.

Batılı analistler tarafından "Şeytan 2"  olarak adlandırılan Sarmat, birden fazla nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip ve Putin'in "yenilmez" olarak tanımladığı Rusya'nın yeni nesil füzeleri arasında yer alıyor.

AFP/GY,JD

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