Rusya: İsrail Suriye’nin egemenliğini ihlal etmiştir

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şam'da bir silah deposunu vurduğu öne sürülen İsrail'in "Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği” belirtildi. Açıklamada, "Saldırılar ve bu saldırıların gerçekleştiriliş şekli bizi oldukça endişelendirdi. Bu, Suriye'nin egemenliğinin bariz bir ihlalidir” ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu saldırıların iki yolcu uçağının güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Igor Konaşenkov'un yayınladığı açıklamada, "İsrail hava kuvvetlerinin provakatif eylemleri iki yolcu uçağını doğrudan tehdit etmiştir” denildi. Konaşenkov, saldırının Lübnan toprakları üzerinden gerçekleştirildiğini ve "Rusya'ya ait olmayan iki yolcu uçağının Beyrut ve Şam'a inmek üzere olduğu sırada yapıldığını” ifade etti. Sözcü, olası bir trajedinin önüne geçmek için Suriye rejim birliklerinin hava savunma sistemlerini kısıtlı olarak devreye soktuğunu belirtti. Uçaklardan birinin Suriye topraklarındaki bir Rus hava üssüne yönlendirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının attığı 16 adet hassas güdümlü bombanın 14'ünün Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği saldırıda üç Suriye ordusu mensubunun yaralandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Suriye, gece saatlerinde İsrail'den başkent Şam'a atılan füzelerin büyük kısmının savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini, mühimmat deposuna isabet eden bir füzenin ise üç askerini yaraladığını duyurmuştu. Suriye resmi haber ajansı SANA füzelerin Lübnan üzerinde uçan İsrail uçakları tarafından ateşlendiğini bildirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye'den atılan uçaksavar roketinin engellenmesi amacıyla hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtilmişti.

DW,AFP/SÖ,EC

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