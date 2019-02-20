 Rusya INF anlaşmasını askıya aldı | DÜNYA | DW | 04.03.2019

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DÜNYA

Rusya INF anlaşmasını askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasını askıya aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Putin

Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Açıklamada "(Putin) Rusya’nın SSCB ile ABD arasında imzalanan anlaşmaya olan katılımını askıya alan kararnameyi imzaladı” denildi. "ABD’nin anlaşma yükümlülüklerini ihlal etmesiyle bağlantılı olarak” böyle bir adımın atıldığı belirtildi.

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Rusya lideri Putin, INF anlaşmasından çekilen ABD'nin Avrupa'ya füze yerleştirmesi durumunda, hem bu kararı alanlara hem de o silahlara ev sahipliği yapan ülkelere yönelik aynı karşılığı vereceklerini söyledi. (20.02.2019)

ABD ile Rusya arasındaki INF Anlaşması‘nın iptalinin ardından Rusya yeni silah teknolojileri geliştirme çalışmalarına başlıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, balistik füzelerin menzilini artıracaklarını bildirdi. (05.02.2019)

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklamasından bir gün sonra Vladimir Putin de anlaşmayı askıya alacaklarını açıkladı. (02.02.2019)

Moskova ile Washington, birbirlerini ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1987 yılında imzalanan anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. ABD Başkanı Donald Trump şubat ayında yaptığı açıklamada Washington'un altı ay içinde anlaşmadan çekilmek üzere süreç başlatacağını söylemişti. Putin'in kararı bu açıklamaya bir tepki niteliği taşıyor. Rus lider, ABD'deki benzer projeler olduğunu belirterek ülkesinin orta menzilli füzeler geliştireceğini söylemişti.

Ronald Reagan ile Mihail Gorbaçov tarafından hazırlanan INF anlaşması süper güçlerin savaş başlıkları geliştirmesinin önüne geçmişti. Anlaşma karadan fırlatılan 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli füzeleri yasaklıyor. Sovyetlerin Batı başkentlerini nükleer başlıklı balistik füze ile hedef almasını kısıtlayan anlaşmaya Çin gibi başka büyük askeri aktörler ise dahil değil.

AFP, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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