Rusya INF anlaşmasını askıya aldı

Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Açıklamada "(Putin) Rusya’nın SSCB ile ABD arasında imzalanan anlaşmaya olan katılımını askıya alan kararnameyi imzaladı” denildi. "ABD’nin anlaşma yükümlülüklerini ihlal etmesiyle bağlantılı olarak” böyle bir adımın atıldığı belirtildi.

Moskova ile Washington, birbirlerini ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1987 yılında imzalanan anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. ABD Başkanı Donald Trump şubat ayında yaptığı açıklamada Washington'un altı ay içinde anlaşmadan çekilmek üzere süreç başlatacağını söylemişti. Putin'in kararı bu açıklamaya bir tepki niteliği taşıyor. Rus lider, ABD'deki benzer projeler olduğunu belirterek ülkesinin orta menzilli füzeler geliştireceğini söylemişti.

Ronald Reagan ile Mihail Gorbaçov tarafından hazırlanan INF anlaşması süper güçlerin savaş başlıkları geliştirmesinin önüne geçmişti. Anlaşma karadan fırlatılan 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli füzeleri yasaklıyor. Sovyetlerin Batı başkentlerini nükleer başlıklı balistik füze ile hedef almasını kısıtlayan anlaşmaya Çin gibi başka büyük askeri aktörler ise dahil değil.

AFP, dpa / EC, HT

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