Rusya ile Ukrayna gerilimi tırmanıyor

ABD'nin, Ukrayna'yı işgal için Rusya'nın bahane yaratmaya çalıştığı iddialarının ardından, İngiltere de Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, bu şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırarak, işgalini haklı çıkartacağını ifade etti. Truss, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya saldırganlığına son vermeli, tansiyonu düşürmeli ve ciddi görüşmelere açık olmalı" dedi.

ABD'den "bahane" yaratma suçlaması

ABD hükümetinden Cuma günü yapılan açıklamalarda da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane yaratmaya çalıştığı öne sürüldü.

Bir soru üzerine CNN televizyonunun bu yöndeki haberlerini teyit eden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rus hükümetinin Ukrayna'ya bir işgal hazırlığı içinde olduğundan kaygı duyuyoruz" şeklindeki sözlerini tekrarladı. Bu planların bir parçası olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için bir "bahane yaratma" zemini oluşturduğunu öne süren Psaki, Ukrayna'yı suçlayacak "sabotaj eylemleri ve bilgi operasyonlarının" buna dahil olduğunu söyledi. Psaki, "Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasında başlayabilecek askeri işgal" öncesinde Rusya'nın bu eylemlere başlamayı planladığını öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

"Rusya'nın, Doğu Ukrayna'da yanıltıcı operasyonlar düzenlemek üzere bölgede ajanlar görevlendirdiğine işaret eden bilgilere sahibiz" diyen Psaki "Rusya'nın kendi güçlerine yönelik sabotaj" düzenlemek için "ajanların şehir savaşı ve patlayıcı madde kullanımı konularında eğitim aldığını" söyledi. Ukrayna'daki insani sorunlara işaret edilerek bölgede yaşanan gerilimden Batı'nın sorumlu tutulduğu "yanlış bilgilerin" sosyal medyada ve medyada yayıldığını belirten Psaki, söz konusu paylaşımların sayısının Aralık ayında yüzde 200 arttığını kaydetti. Psaki, benzer eylemlerin Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılı öncesinde de gözlemlendiğini ifade etti.

Rusya iddiaları reddiyor

Rusya ise Ukrayna'yı işgal edebilmek için bahane yaratmaya çalıştığı yönündeki ABD'nin iddialarını reddetti.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan Cumartesi günü yapılan açıklamada, ABD'nin herhangi bir temele dayanmaksızın sıklıkla sansasyon içeren haberler yaydığı ifade edilerek, "Her zaman olduğu gibi yine hiçbir kanıt yok" denildi. Rusya Büyükelçiliği'nin açıklamasında ABD'de resmi düzeyde ve medyada Rusya hakkında dile getirilen bu tür iddiaların "asılsız" olduğu vurgulanarak, "teyit edilmesinin mümkün olmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya savaşa karşıdır. Tüm diplomatik sorunlar konusunda diplomatik çözümden yanayız" ifadelerine yer verildi.

Diplomasi sonuç vermedi

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki gösteren Batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalini kaygıyla karşılıyor. Rusya'nın sınır bölgesine 100 bin kadar asker konuşlandırdığı belirtiliyor.

Rusya ile ABD ve diğer Batı ülkeleri arasındaki Ukrayna gerilimini aşmak için çeşitli düzeylerde geçen hafta yapılan diplomatik görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Ukrayna geriliminin gölgesinde uzun bir aradan sonra Çarşamba günü ilk kez toplanan NATO-Rusya Konseyi'nden, taraflar arasındaki gerilimi yatıştıracak sonuçlar çıkmadı. NATO, Rusya'nın güvenlik garantisi ve NATO genişlemesinin durdurulması gibi taleplerini reddetti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) bünyesindeki toplantı da sonuçsuz kalırken, ABD ile Rusya arasında hafta başında Cenevre'de yapılan diplomatik görüşmelerde de ilerleme kaydedilmedi.

Gelecek hafta da diplomatik görüşmelerin süreceği belirtiliyor. Bu çerçevede, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkîdaşı Jean Yves Le Drian, tansiyonun düşürülmesi için önce Moskova'da ardından Doğu Ukrayna'da temaslarda bulunacak.

AFP,dpa/JD,AI

© Deutsche Welle Türkçe