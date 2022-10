Rusya ile Kırım arasındaki köprüde patlama

Rusya ile Kırım'ı bağlayan tek köprünün bir bölümünün, bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu kısmen çöktüğü açıklandı.

Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, köprüde çıkan yangına bomba yüklü bir kamyondaki patlamanın neden olduğunu belirtti. Komiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu patlama, Kırım'a doğru yakıt taşıyan bir trenin yedi vagon tankının alev almasına ve bunun neticesinde de köprünün bir bölümünde kısmi çökmeye sebep oldu.

Köprü 2018 yılında açılmıştı Fotoğraf: REUTERS

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın köprüdeki patlamanın incelenmesi için bir komisyon kurulması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Rusya'nın Kırım'da kurduğu parlamentonun başkanı olan Vladimir Konstantinov, olayın arkasında "Ukraynalı vandallar" olduğunu iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanlarından Mihaylo Podolyak, patlama sonrası Twitter'dan köprünün çöken bölümünün fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada, bu olayın sadece "başlangıç" olduğunu ifade etti. Podolyak, "Yasa dışı her şey yıkılmalı, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya'nın işgal ettiği her şey defedilmeli" dedi.

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da Putin'in talimatıyla inşa edilen ve 2018 yılında açılan köprüde, hem kara hem de tren yolu bulunuyor.

Rusya için sembolik değere sahip olan Kırım Yarımadası, Moskova'nın Ukrayna'yla savaşında özellikle güneydeki askeri operasyonlarını sürdürmesi açısından da önem taşıyor. Patlamanın yaşandığı köprü, Rus birliklerine askeri teçhizat taşınması bakımından kilit roldeki bağlantılardan biri.

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı üzerindeki köprü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun köprüsü.

Köprü Rus birliklerine teçhizat taşınması açısından büyük önem taşıyordu Fotoğraf: Alyona Popova/Tass/IMAGO

Lyman'da toplu mezarlar bulundu

Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarından Donetsk'in Lyman kasabasında ise toplu mezarlar bulundu.

Ukrayna, Lyman kasabasını geçen hafta Rusya'dan geri almıştı.

Bölgede iki ayrı toplu mezar bulunduğunu Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko duyurdu. Ukraynalı yetkili, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu toplu mezarlardan birinde 200 ceset bulunduğunu, mezarlardan bazılarının sivillere ait olduğunu söyledi.

Kirilenko, ikinci toplu mezar içinse henüz kesin bir sayı veremeyeceklerini belirtti. Mezarı bulunan kişilerin sivil ya da asker olup olmadığının da bilinmediğini sözlerine ekledi. Ancak Ukrinform haber ajansı, bulunan bu toplu mezarda 180 ceset olduğunu bildirdi.

