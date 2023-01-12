  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova
Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria ZaharovaFotoğraf: Russian Foreign Ministry/REUTERS
PolitikaAvrupa

Rusya ile Ermenistan arasında Azerbaycan gerilimi

2 saat önce

Rusya, Dağlık Karabağ anlaşmazlığına ilişkin Azerbaycan'la yürütülen barış görüşmelerinin başarısızlığa uğramasından Ermenistan'ı sorumlu tuttu.

https://p.dw.com/p/4M3Rx

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, geçen Aralık ayında Moskova'da planlanan buluşma için Ermenistan'dan ret yanıtı aldıklarına işaret ederek Ermenistan'ın kararının Azerbaycan'la yürütülen barış görüşmelerini sekteye uğrattığını söyledi. Ermenistan'ı tutarsız davranmakla suçlayan Zaharova, Erivan'ın tavrının değerlendirme yapmayı zorlaşırdığını belirterek "Ermeni ortaklarımız soruna gerçekten bir çözüm bulmakla ilgileniyorsa, birlikte çalışmaya devam etmemiz önemli" ifadelerini kullandı. 

Zaharova'nın açıklamaları, Ukrayna savaşı sırasında Moskova-Erivan ilişkilerinin çatırdamaya başladığını gösterdiği şeklinde yorumlandı. Ermenistan da son açıklamalarında Azerbaycan'la yaşanan anlaşmazlıkta Moskova'dan yeterince destek alamamaktan şikayet etmişti. Ermenistan kısa bir süre önce Rusya'nın liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) 2023'te topraklarında yapılması planlanan askeri tatbikatından geri çekilmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kararını "mevcut durumda uygunsuz bulunması" ile gerekçelendirmiş, ancak ayrıntıya girmemişti.

KGAÖ ittifakında Rusya ve Ermenistan'ın yanı sıra eski Sovyet cumhuriyetleri Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer alıyor.

Dağlık Karabağ'a 2020 yılındaki ateşkesin ardından Rus askerleri konuşlandı
Dağlık Karabağ'a 2020 yılındaki ateşkesin ardından Rus askerleri konuşlandı Fotoğraf: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Dağlık Karabağ sorunu nedir?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Dağlık Karabağ'daki Ermeniler, Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bölge uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı. Dağlık Karabağ'da on yıllar süren çatışmalar 30 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında çıkan savaş ise Rusya arabuluculuğunda ilan edilen ateşkesle sona erdi. Ermeni güçler Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerinden çekilmek zorunda kaldı. Anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ'a Rus barış güçleri konuşlandırıldı.

Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son gerilim ise geçen Aralık ayında yaşandı. İklim aktivisti olduğunu söyleyen Azeriler, Ermenistan ve Dağlık Karabağ'ı birbirine bağlayan tek otoyolu kapattı. Ermenistan, yaşananlardan Azeri hükümetini sorumlu tutarken Rusya'ya da bu girişimi engel olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. 

 dpa/HS,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Michel, Paşinyan, Macron ve Aliyev Ekim ayında Prag'da bir araya gelmişti.

Azerbaycan: Macron varsa biz yokuz

Azerbaycan: Macron varsa biz yokuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ barış müzakerelerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u arabulucu olarak dahil etmek istemesi üzerine 7 Aralık'taki görüşmeyi iptal etti.
Politika25 Kasım 2022

Azerbaycan-Ermenistan sınırına AB misyonu

Azerbaycan-Ermenistan sınırına AB misyonu

Avrupa Birliği (AB) Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmalarına destek için bölgeye sivil misyon gönderecek.
Politika7 Ekim 2022
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da bir görüşme gerçekleştirdi

Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü

Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen ilk toplantısına katılan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi. Söz konusu görüşme, 13 yılın ardından liderler düzeyindeki ilk görüşme oldu.
Politika6 Ekim 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

HRW: Seçim öncesi hükümeti eleştirenler hedefte

İnsan Hakları2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Lützerath'ı işgal eden iklim aktivistleri polis tarafından bölgeden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Toplum19 saat önce
external

AYM'den Bank Asya kararı

AYM'den Bank Asya kararı

Hukuk ve Adalet20 saat önce03:45 dak.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

HDP'den kapatma davası hamlesi

HDP'den kapatma davası hamlesi

Politika22 saat önce
HDP, 2012'de bir çatı partisi olarak kuruldu

Geçmişten günümüze HDP

Geçmişten günümüze HDP

Politika11 Ocak 2023
Şebnem Korur Fincancı

Fincancı hakkında 2 yıl 8 ay hapis ve tahliye kararı

Fincancı hakkında 2 yıl 8 ay hapis ve tahliye kararı

Hukuk ve Adalet11 Ocak 2023
external

"Cennet Koyu'na dokunmayın"

"Cennet Koyu'na dokunmayın"

Doğa ve Çevre10 Ocak 202303:41 dak.
Ana sayfaya dön