Rusya ile Çin enerji bağlarını güçlendiriyor

Çinli mevkidaşını ağırlayan Rusya Başbakanı Mişustin, petrolden sonra doğalgazda da Pekin'in en büyük tedarikçisi olacaklarını söyledi.

Moskova'da temaslarda bulunan Çin Başbakanı Li Çiang'in görüşmelerinde enerji işbirlikleri öne çıktı.

Li'yi ağırlayan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ülkesinin halihazırda Çin'in en büyük ham petrol tedarikçisi olduğuna dikkat çekti, "Yakın gelecekte doğalgazda da ilk sırayı alacağız" dedi.

Batı'nın Rusya ve Çin'i yaptırımlarla hedef aldığını söyleyen Mişustin, "Çok kutuplu bir dünya inşa ederken ortak çıkarlarımızı korumaya odaklanmak önemli" diye konuştu.

Li de iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin hem hacim hem kalite olarak gelişmekte olduğunu kaydetti.

Uzmanlara göre Moskova'nın enerji ihracatına rağmen ikili ilişkilerde üstünlük Pekin'de. Ukrayna işgali yüzünden Batı'dan kritik teknolojileri ithal edemeyen Rusya, bu alanda tamamen Çin'e bağımlı hale geldi.

Çin'in, Rusya'nın çabalarına rağmen ikinci doğalgaz boru hattı inşaatına henüz onay vermemiş olması da ilişkilerde eli güçlü tarafın Pekin olduğuna örnek gösteriliyor.

Moskova'dayken "Dostluğumuz sağlam, güçlü ve sarsılmazdır. Çok yönlü işbirliğimiz muazzam bir dayanıklılık gösteriyor" diye açıklama yapan Li, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi.

Görüşmede Putin, "Ülkelerimiz, ekonomik ve insani alanlarda büyük ölçekli ortak planlar, projeler üzerinde çalışıyor" dedi. Bu ortaklığın uzun yıllar sürmesini beklediklerini ifade etti.

dpa,Reuters / MUK, BK

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